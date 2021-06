Pagiging 'joker' ni PNoy inalala ng mga malalapit na kaibigan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Ilang malalapit kay dating Pangulo Noynoy Aquino ang sumariwa sa kanyang pagiging "joker" o palabiro, gayundin sa kung paano ito magmahal sa kaibigan.

Kuwento ni Sen. Joel Villanueva, kongresista pa lang sila ni Aquino noon ay nakita niya na ang pagiging kengkoy nito.

"Kailangan matindi talaga 'yung baon mo, lalo na pag may event. Kailangan matindi 'yung baon mong joke. Kasi pag siya 'yung nagbigay, tabon na lahat 'yung jokes mo eh," ani Villanueva.

Sa Kamara, ilan sa unang naging kaibigan ni Aquino ang reporters noon na sina Dennis Gadil, Mar Rodriguez, Ryan Pacpaco, at Fidel Jimenez.

Kuwento ni Gadil, naging kaibigan nila si Aquino kahit bihira nila itong isulat. Ang kuwentuhan nila, madalas mangyari sa labas ng main building sa Kamara habang naninigarilyo si Aquino.

Sina Gadil ay kasama sa mga unang nakakaalam pag may nililigawan si Aquino.

"Siguro we don't treat him as someone from a political family na may pedigree. He's just a simple, regular congressman. He's a regular guy kapag kasama siya. Minsan mag-iisip ka, eto ba 'yung anak ni Tita Cory at Ninoy na napakasimple? Walang ere. Ni minsan hindi mo mararamdaman," ani Gadil.

Si Rodriguez, dating tabloid reporter, hindi makalimutang kinaibigan siya ni Aquino at nasa birthday pa niya kahit simpleng garahe lang ang handaan.

Dinamayan din aniya siya ni Aquino noong namatay ang kaniyang mga magulang.

Samantala, si Julia Abad na dating secretary ng Presidential Management Staff, aminadong nakaranas man ng sermon ni Aquino ay marami namang natutuhan dito.

"The way we progressed in our careers, hindi kami ganito magtrabaho ngayon kung hindi kami pinagalitan before," aniya.

Ikinuwento naman ni Villanueva kung paano ma-in love si Aquino.

"Pag nai-in love nalalaman mo 'yun, kahit konting tulog, medyo masaya siya."

Ngayong wala na si Aquino, hindi maiwasan ni Villanueva na mapaluha kapag iniisip na wala na ang tinuturing niyang Kuya Noy.

"Lahat alam niya 'yung nangyari sa buhay ko until the very time na lowest. Tumawag sa akin 'yan nu'ng alam niyang depressed na depressed ako. Almost two hours kaming nag-usap eh... How he cares for my kids. Inaanak niya dalawang anak ko," anang senador.

Inilibing si Aquino noong Sabado matapos pumanaw sa kaniyang pagtulog noong Huwebes.

—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN.