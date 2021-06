Naiturok na COVID-19 vaccine doses sa Pilipinas higit 10 milyon na

Watch more in iWantTFC

Umabot na sa higit 10 milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 ang naiturok sa Pilipinas, base sa datos ngayong Lunes mula sa pamahalaan.

Higit 2.5 milyong indibiduwal ang fully vaccinated na o nakatanggap ng 2 dose, habang higit 7.5 milyon naman ang naiturok na first dose.

Ayon sa National Task Force (NTF) Against COVID-19, bumibilis na ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas, na naga-average na ngayon sa 250,000 doses kada araw.

Kung inabot umano nang 3 buwan bago naibigay ang unang 5 milyong doses, ang ikalawang 5 milyon naman ay naiturok na kahit hindi pa tapos ang kasalukuyang buwan. Marso 1 nang mag-umpisa ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon sa NTF, basta dumating sa bansa ang lahat ng biniling COVID-19 vaccine doses ng gobyerno ngayong taon, tiwala silang kayang mabakunahan ang hanggang 70 milyong indibidwal bago matapos ang 2021 para makamit ang herd immunity.

Target naman umano ng gobyernong makapagbakuna ng 10 milyong COVID-19 vaccine doses sa buwan naman ng Hulyo.

Para sa molecular biologist na si Fr. Nicanor Austriaco, miyembro ng OCTA Research Group, posibleng makamit ang herd immunity sa NCR Plus 8 pagdating ng Pasko kung hindi kakalat sa bansa ang mas nakahahawang Delta variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Kabilang sa NCR Plus 8 ang National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Pampanga, Metro Cebu at Metro Davao.

Ayon kay Austriaco, posibleng maabot ang herd immunity sa mga lugar dahil walang naitatalang community transmission ng Delta variant sa bansa bunsod ng pinahigpit na border control.

Tiwala naman si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na maaabot ang herd immunity sa kaniyang lungsod bago matapos ang Nobyembre.

Ayon kay Gatchalian, pagkatapos mabakunahan ang mga residente ng Valenzuela, tutulong naman silang magbakuna ng mga residente sa mga kalapit na mga lugar tulad ng Bulacan.

Samantala, iniimbestigahan na ng Makati city government at mag-iimbestiga rin ang Department of Health sa anila'y "breach of vaccination protocol" nang makitang hindi naiturok ang kargang COVID-19 vaccine ng hiringgilya sa isang nagpabakuna sa Makati.

Ayon kay NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon, pagod ang health worker na nagturok ng bakuna pero isolated naman ang insidente.

Bumalik na rin aniya ang residente sa vaccination site at naturukan ng tamang dose.

Nagpaalala si Health Secretary Francisco Duque III sa mga nagbabakuna na maging maingat at tiyaking naiturok ang kabuuang load ng hiringgilya.

Mainam din umanong i-check mismo ng nagpabakuna kung naubos nga ang laman ng hiringgilya pagkatapos niyang maturukan.

— May ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News

