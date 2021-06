Lalaki patay matapos saksakin ng kainuman sa Capiz

Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kaniyang kainuman gabi ng Linggo sa bayan ng Tapaz, Capiz, sabi ng pulisya.

Kinilala ng Tapaz police ang nasawi bilang si Lawrence Mellesas, 42, habang kritikal naman ang nakasaksak sa kaniyang si Godofredo Llamero, 43, matapos din umanong saksakin ng anak ni Mellesas.

Ayon sa imbestigasyon, nag-iinuman sina Mellesas at Llamero hanggang sa magkaroon ng pagtatalo ang dalawa.

Bumunot umano ng kutsilyo si Mellesas at tinangkang saksakin si Llamero. Pero naunahan siya ng kainuman, at nasaksak sa kamay at hita.

Nakita umano ng menor de edad na anak ni Mellesas ang krimen, kaya kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak din sa likod at dibdib si Llamero saka tumakas.

Nagpositibo naman sa COVID-19 si Mellesas matapos isailalim sa swab test ang labi.

Inabisuhan ang pamilya ni Mellesas na sumailalim sa 14-day quarantine.

Inilipat naman sa ospital sa Iloilo City si Llamero.

Patuloy na tinutugis ng mga awtoridad ang ancak ni Mellesas.

— Ulat ni Rolen Escaniel

