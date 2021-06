Hirit ni Duterte na 'armasan' ang civilian groups binatikos

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nitong nakaraang Biyernes, iminungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte na armasan ang mga civilian volunteer group upang makatulong umanong magpatupad ng batas.

"If you have this coalition, you have a list of people who are there who can arm themselves. I will order the police if you are qualified, get a gun, and help us enforce the laws," sabi ni Duterte sa isang talumpati.

Pero nitong Lunes, nilinaw ng Philippine National Police (PNP) na walang balak mamigay ng armas ang gobyerno at dadaan din sa proseso ang sino mang mga miyembro ng grupong balak bumili ng baril.

"These volunteers, ganu'n pa rin 'yun, bibili sila ng baril kung sila ay qualified na bumili at dadaan pa rin sila sa proseso natin," giit ni PNP chief Gen. Guillermo Eleazar.

Dagdag pa ni Eleazar, nakaangkla umano sa batas ang mungkahi ni Duterte at hindi mabibigyan ng baril ang hindi kalipikado.

Nauna nang binatikos ng ilang senador ang sinabi ng Pangulo.

Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, hindi solusyon ang pag-arams sa mga sibilyan kundi mas mahigpit sa bentahan at pagmamay-ari ng baril.

"Stricter gun control measures by the PNP, including the more stringent issuance or even suspension of permits to carry firearms outside residences, would be a better solution to stopping criminality than arming civilians," giit ni Lacson.

Si Senate Minority Leader Franklin Drilon, kokontrahin daw ang panukalang ito sakaling umabot ito sa Senado.

"We will oppose it. Given the Senate’s strong opposition to the proposal to arm firefighters, I don't see the Senate will support the proposal to arm civilian organization," aniya.

Paglilinaw ng Malacañang, sinabi lamang ng Pangulo na bukas siyang armasan ang mga civilian group pero wala pang pinal na rekomendasyon hangga't pinag-aaralan pa ito ng pamahalaan.

"This is not a policy yet, I'm sure it will be subjected to full staff work. Pero meanwhile eh may realidad na habang tumutulong ang mga volunteers ay may banta rin sa kanilang mga buhay," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Dagdag pa ni Roque, para lamang sa pansariling proteksiyon ang pag-aarmas at hindi para sumama sa operasyon laban sa kriminalidad ng mga pulis.

—Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News