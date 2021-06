Araw-araw na online novena mass para kay PNoy, isinasagawa

MAYNILA - Nagsasagawa ng gabi-gabing novena mass ang Ninoy and Cory Aquino Foundation para sa namayapang dating Pangulong Noynoy Aquino.

Nagsimula ang novena mass para kay PNoy noong June 24. Sinimulan na rin itong ipalabas sa Facebook page ng foundation nitong June 27.

Ayon sa presidente at executive director ng foundation na si Rapa Lopa, nais ng namayapang pangulo na patuloy na magdasal ang mga Pilipino para sa bansa.

Hinimok din niya ang publiko na ipagdiwang ang mga nagawa at adbokasiya ni Aquino una na ang patuloy na pagpapahalaga sa kalayaan at demokrasya.

Sa misa kagabi, muli ring sinariwa ni Fr. Tito Caluag ang mga nagawa ni PNoy sa anim na taong panunungkulan bilang pangulo. Ayon kay Fr. Caluag na kilalang malapit sa pamilya Aquino, pinangatawanan ng namapayapang lider ang pagtawag sa mga Pinoy na kanyang boss.

"Another element of Noy’s presidency, 'Kayo ang Boss Ko', that was his philosophy, he wanted to remind us, do not look for a great leader who will save you, kayo ang boss ko, work for it, let us work for it together," aniya.

Isang pagpapaalala umano ito ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang maisakatuparan ang mga inaasam para sa bansa.

Sa ikalimang gabi naman ng novena mass kanina na pinamunuan ni Fr. Jun Sescon, sinariwa ng mga miyembro ng Yellow Ribbon Movement ang panahon ng pangangampanya para kay PNoy hanggang na maluklok ito sa puwesto.

Ayon sa nagtatag ng grupo na si Margie Juico, isang karangalan na makatulong sa kandidatura at mapaglingkuran si PNoy.

"We realized that when you do things out of love and devotion to a candidate you believe in, things just come easy. This was our mission, it was not just a job," aniya.

“We were beyond ourselves and proud to serve this candidate whose father was a martyr and whose mother an icon of democracy and no price nor amount can buy a person’s hat honor," dagdag pa ni Juico.

Ipinagmalaki rin ng dating chairman ng Commission on Audit na si Grace Tan na kahit kailan ay hindi nakialam si PNoy sa trabaho ng COA kabilang man sa mga naimbestigahan ang mga kaalyado nito sa pulitika.

"He did not at all interfere with the work that we did at the COA, he did not intercede for anyone, maski yung mga natutumbok namin ay mga kaalyado niya sa pulitika, mga kapartido niya, never, never, not once," ani Tan.

Magpapatuloy ang online novena mass hanggang Biyernes, July 2.