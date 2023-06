MAYNILA - Mas pinaiigting pa ng pwersa ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagtugis kay dating Maimbung Vice Mayor Pando Mudjasan at sa iba pa niyang kasamahan.

Ayon kay PNP Police spokesperson Col. Jean Fajardo, batay sa impormasyon na kanilang nakalap hindi pa nakakalabas ng Sulu ang grupo ni Mudjasan.

"Sa ngayon ang information pa rin ng ating commander on the ground ay nandun pa rin siya sa peripheral areas kung saan nangyari yung firefight between sa government forces at sa grupo ni Mudjasan," aniya.

Pinaiigting din nila ang manhunt operations dahil sa impormasyon na kanilang nakalap na nagre-recruit umano ang grupo ni Mudjasan ng mga armadong indibidwal para maging miyembro ng potential armed group.

Giit ni Fajardo, posibleng magamit sa nalalapit na halalan ang Private Armed Groups (PAGs) na ito.

"Base sa information na binigay sa atin nung RD ng PRO BAR ay ito nga grupo ni Mudjasan ay mga estimated nila mga 50 ito at kasama na nga diyan yung mga nirerecruit nila allegedly na mga armed civilians at gagamitin at posibleng magamit sa palapit na BSKE nitong Oktubre kaya kinoconsider na itong grupo ni Mudjasan as potential PAGs," aniya.

"Base sa information na shinare sa atin ay dati itong miyembro ng MNLF. Subalit he was already disowned by the said group dahil sa kanyang involvement doon sa mga nasabi ko pong krimen. At allegedly ay nagkakanlong din ito ng mga ASG supporters at bina-validate natin ngayon ang information na during the incident ay may mga kasama siyang miyembro ng Abu Sayyaf. So all of these are being validated by our forces on the ground," dagdag ni Fajardo.

Bukod sa halalan, posible rin aniyang magamit ang PAGS sa iba pang ilegal na aktibidad kaya hindi sila nagpapakakampante at pinaiigting pa ang paghahanap sa grupo nila Mudjasan.

"Alam natin na yung ganitong mga potential PAGs ay hindi lamang sa election nagagamit but more so kapag sa mga ganitong election. 'Yung mga individual at grupo na may mga political interests ay ginagamit talaga ito para mang-harass ng mga botante, impluwensiyahan at minsan nga po ay nagkakaroon pa ng failure of elections," ani Fajardo.

"Subalit isa mga insidenteng ito hindi lamang ito limited sa eleksyon. Nagagamit din sila sa mga ordinary crimes katulad ng kidnapping, other crimes, kaya ayaw natin lumaki ang grupo na ito at magamit ng mga ibang grupo. At in fact, isa doon sa mga information na provided sa atin na maliban dito sa pagkakanlong niya ng mga Abu Sayyaf members and supporters ay meron pa itong kinakanlong din na mga identified drug personalities," ani Fajardo.

"So itong mga information na ito ay kailangan natin siguraduhin na hindi magagamit ng grupong ito. Dahil imaginin niyo, kung itong grupo na ito ay gagamit ng armas at nakalinya pa sa isang confirmed and identified terrorist group, plus samahan pa natin sa possible involvement sa mga illegal drug personalities, hindi ito pupuwedeng isawalang bahala kaya naglunsad na ng la enforcement operation ang PNP at AFP," dagdag pa niya.

Sa datos aniya ng PNP, sa tinukoy nilang 45 na PAGs, mahigit sa 80% ay nasa Bangsamoro Autonomous Region.

Tinitingan naman ng PNP kung paano pa nila mapaiigting ang kanilang operasyon laban sa grupo nina Mudjasan para walang madamay na sibilyan.

Sinabi ni Fajardo na bago pinabalik ang mga naapektuhang residente ay nagsagawa muna ng clearing operations para matiyak ang kanilang seguridad.

"Pinabalik na yung mga naapektuhan na kababayan natin. Isa sa mga tinitingnan natin na posible na maaaring nakatunog po ang grupo ni Mudjasan, dahil bago nangyari yung pagseserve at pag aadvance ng tropa doon sa identified location ng grupo ni Mudjasan ay pinalikas muna natin yung mga kababayan doon... In fact yung 2 recorded na injured na civilian ay yun yun mga huling umalis sa lugar... We have to go back to the drawing board para tingnan kung ano pa pwede maimprove doon sa inilunsad nating law enforcement noong Sabado," aniya.

Nakalabas na aniya ng ospital ang ibang mga nasugatang awtoridad sa nangyaring engkwento habang ang iba ay patuloy pang nagpapagaling.

Samantala, ipinagpaliban muna ang nakatakda sanang joint turnover and assumption of offices ceremony ngayong araw sa 8 high ranking officials sa Camp Crame.

Ayon kay Fajardo, mananatili muna ang walong opisyal sa kasalukuyan nilang pwesto.

"Let us wait for the official announcement kung kelan po ire-reschedule yung formal assumption of office and turnover of positions po but until such time na meron na pong schedule yung mga concernofficers will remain in their current positions," aniya.

