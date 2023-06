Food Bazaar sa Jordan ibinida ang pagkain at kulturang Pinoy

JORDAN - Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month, nag-organisa ang Philippine Embassy sa Amman kamakailan ng Filipino Food Bazaar na isang joint-project kasama ang Filipino community sa tema ng “Kulinarya Jordan.”

Amman PE

Pinangunahan ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos at ng kanyang maybahay na si Geraldine Lucero-Santos ang one-day community event sa Philippine Embassy grounds.

Ang "Kulinarya Jordan" ay isang platform na sinimulan ng embahada para masuportahan ang Filipino community sa Jordan.

Amman PE

Layon nitong maipakilala sa Jordanians ang luto at pagkaing Pilipino bilang bahagi ng ating kasaysayan at kultura bilang bansa. Paraan din ang pagtitipon para maipakita ng Pilipinas ang turismo ng bansa.

Binuksan ang event nina Ambassador at Madame Santos, kasama ang Embassy officials atKulinarya partners sa pamamagitan ng isang ribbon-cutting ceremony.

Amman PE

Kasama rin ang 20 Filipino community members na may food catering business sa Jordan ‘Kulinarya’ team.

“Kulinarya Jordan’ is a brand, the vehicle that we hope our community led by our Kulinarya partners will embrace as their own brand in undertaking activities in the future, to make it community-driven,” pahayag ni Ambassador Santos sa kanyang talumpati.

Iba-ibang tradisyunal na lutuin ang ipinatikim sa mga bisita tulad ng beef caldereta, vegetable spring rolls, chicken adobo, binagoongan, pansit, chicken inasal, fresh lumpia, ube sorbetes, at marami pang iba.

Dinaluhan ng higit sa 300 bisita ang bazaar, na kinabibilangan ng mga kinatawan ng diplomatic corps sa Amman, Filipino community at kanilang pamilya.

