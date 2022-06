Supply ng kuryente sa buong Occidental Mindoro, naibalik na

Matapos ang tatlong araw na power blackout sa Occidental Mindoro, kinumpirma ng Occidental Mindoro Electric Cooperative (OMECO) na bago magtanghali nitong Lunes ay ibinalik na ng power supplier na Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMCPC ang kuryente sa buong probinsya.

Noong Sabado ay nag-shutdown ng operasyon ang OMCPC matapos umanong hindi payagan ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang extension ng transition period sa pagitan ng OMCPC at OMECO.

Pero iniutos din ng ERC na kumuha ang OMECO ng supply ng kuryente sa OMCPC base sa tatlong power supply agreement na nilagdaan noong Enero.

Pero hindi ito sinunod ng OMCPC dahil wala umano silang legal authority at iginiit na ibabalik lamang nila ang supply ng kuryente kung iuutos ni ERC Chairperson Atty. Agnes Devanedera.

Nitong Lunes ng umaga sa programang "Kabayan" sa Teleradyo, sinabi mismo ni Devanedera na malinaw sa utos nila na dapat sundin ng OMCPC ang mga bagong power supply agreement.

Kaya bago magtanghali, balik na ang supply ng kuryente.

"Binigyan na rin naming ng provisional authority para maimplement nila yung power supply agreement at dito nasasaad na kailangan ang supplier ay magsupply, kung anuman yung kanilang mga problema ay ibang usapin yun pero nakapagsalita na ang ERC kailangan maghanap sila ng supply at yun ang nasasaad sa power supply agreement in otherwords kung hinihintay nila yun sasabihin ng ERC ay nasabi na naming eh ang kailangan na lang ay iimplement nila," ani Devanadera.

"Huwag ninyo na lang sabihin na ang ERC ay hinihintay pa ninyo kasi naka-aksyon na kami at alam namin na hindi ninyo natapos yung planta pero obligasyon din ninyo batay doon sa power supply agreement na mag-supply, yung mga problema ninyo na ganun, mga administrative problems yan eh kayo-kayo na ang magso-solve niyan pero malinaw na kailangan na kayo ay mag-supply, saan kayo kukuha, nasa inyo na 'yun," dagdag niya.

Watch more News on iWantTFC