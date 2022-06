Mga lokal na opisyal ng Ilocos Norte, nanumpa na

LAOAG CITY - Katatapos lang ng panunumpa ng mga lokal na opisyal sa Ilocos Norte sa Centennial Arena sa Laoag City nitong Lunes, kabilang ang anak ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na si Sandro Marcos.

The Laoag City Centennial Arena is ready for the inauguration & oath taking of Ilocos Norte local officials later today. Reelected Gov. Matthew Marcos Manotoc & elected 1st District Rep. Sandro Marcos will take their oaths later. Sen. Imee Marcos expected to arrive. @ABSCBNNews pic.twitter.com/KbxLssU6AX — Wena Cos (@wenacos) June 26, 2022

Nanumpa ang mga mayor, vice mayor, at municipal at city councilors sa harapan ni reelected Governor Matthew Marcos Manotoc.

Ito ang ikalawang termino ni Manotoc bilang gobernador.

Nanumpa naman si Marcos-Manotoc sa harapan ng kanyang ina na si Senator Imee Marcos na dumating pasado alas-4 ng hapon, kasunod ni Ilocos Norte 1st District Congressman-elect Sandro Marcos.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Sandro na hindi nakarating ang kanyang ama dahil abala sa mga paghahanda para sa kanyang panunumpa sa darating na Huwebes.

Tinawag naman si Sandro na "new kid on the block" ng kanyang tiyahin na si Vice Governor-elect Cecilia Araneta-Marcos.

"I would like to thank my family, they cannot be here today due to preparations for a certain inauguration in 3 days time. But I thank them for their support... The results came with great pride and joy, not only because of the number of votes I got but because I am the first Marcos to run and win as 1st district representative of Ilocos Norte... I am not just ready to serve but now at your service," ani Sandro.

Pawang mga Marcos na ang may hawak ng pinakamataas na posisyon ngayon sa Ilocos Norte.

Makakasama ni Sandro sa House of Representatives si 2nd District Representative Angelo Marcos Barba.

