MAYNILA - Ipinagpaliban na muna ng Department of Health ang rollout ng unang coronavirus disease (COVID-19) booster shots sa mga batang 12 hanggang 17 anyos na hindi immunocompromised.

"The rollout of the first booster or third dose for the rest of the non-immunocompromised adolescents aged 12-17 y.o. has been postponed in favor of better planning between NVOC (National Vaccination Operations Center Chairperson) and LGU vaccination units," sabi ng DOH.

Plano sana ng DOH na simulan ito nitong nagdaang weekend. Pero ayon kay NVOC Chair Undersecretary Myrna Cabotaje, inaapela pa nila ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council (HTAC) na nagsabing kailangan munang mabakunahan ng unang booster ang hindi bababa sa 40 porsiyento ng priority at adult population sa isang lugar bago ang rollout nito.

"We are still appealing the provision in the HTAC recommendation that for the rest of 12-17 (year-old population) booster, 40-70% booster coverage of A1, A2, A3 and adult population should be met in the area," ani Cabotaje.

Umaasa si Cabotaje na mailalabas ng HTAC ang tugon sa apela nila bago magpalit ng administrasyon sa Huwebes.

Pero kung hindi, pinag-iisipan na ng NVOC na ibaba na rin ang guidelines para makapagsimula nang magbakuna ng general 12 hanggang 17 anyos na population ang mga lugar kung saan 40 porsiyento ng mga senior citizen ay may booster shot na.

Sa ilalim ng batas, may awtoridad ang naturang council na magrekomenda sa DOH kaugnay ng COVID-19 vaccines na nasa ilalim pa lang ng Emergency Use Authorization.

May puna naman si Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion sa HTAC.

"Iyong HTAC, sana they become more reasonable. Kasi itong mga 12 to 17 na kabataan natin na may pasukan na face-to-face this August, pumayag na sila sa pagbigay ng mga bakuna dito na first booster lang naman ito. At ang bagal ng galaw ng HTAC… let's move faster," ani Concepcion.

Tiniyak naman ni Cabotaje na kahit payagang simulan ang rollout ng booster shots sa general 12 hanggang 17 anyos na population, may sapat na supply ng Pfizer COVID-19 vaccines sa bansa.

Nasa mahigit 70.3 milyong indibidwal ang fully vaccinated sa Pilipinas, kung saan 14,947,878 ang may unang booster dose.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News