Bahagi ng condo sa QC, nasunog

MANILA -- Nasunog ang bahagi ng isang condominium sa Mother Ignacia St. sa Barangay South Triangle sa Quezon City nitong Lunes.

Inaapula ngayon ang apoy na natatanaw sa La Breza Condominium Hotel.

WATCH: Fire erupts at a 17th-floor condominium unit in Mother Ignacia St., Bgy. South Triangle, QC past 2 pm. Fire is now under control, accdg to BFP. 📹: Angelo Valderrama pic.twitter.com/krQMJ65t9S

Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang apoy bandang 2 p.m. at agad itinaas sa unang alarma.

Pasado alas-2:30 kanina nasa ikalawang alarma na ang sunog, ayon sa Bureau of Fire Protection Quezon City.

Patuloy ang pagdating ng mga bumbero para mag-apula sa sunog.

Smoke is still visible coming from the 17th floor of La Breza Tower even as the fire has been declared under control by BFP.



Condo unit with smoke is facing Panay Avenue.



📹: Kennedy Caacbay pic.twitter.com/j6kJTduo56