SUV, sumalpok sa backhoe sa Maynila

Bumangga ang isang SUV sa isang backhoe sa Roxas Boulevard sa Maynila, madaling araw ng Hunyo 27, 2021. Kuha ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

MANILA - Nasaktan ang isang lalaki matapos bumangga ang minamanehong SUV sa isang backhoe sa Roxas Boulevard sa Maynila, Linggo ng madaling araw.

Sira ang harapang bahagi ng SUV na tumama sa may harap ng backhoe sa northbound lane ng kalsada malapit sa US Embassy.

May ginagawa kasing road works sa gilid ng kalsada at may hukay din sa lugar.

Kahit sa madaling araw ay tuloy pa rin ang pag-aayos ng kalsada. Nilagyan naman ng harang ang dalawang lane ng kalsada para hindi daanan ng mga motorista.

Pero ayon sa driver ng backhoe na hindi muna nagbigay ng pangalan, habang minamaneho niya ang heavy equipment, napansin na niyang may parating na sasakyang mabilis ang takbo.

Naramdaman niya na posibleng matamaan ang backhoe kaya hindi muna niya ito pinaandar at nanatili muna sa gilid na lane.

Pero sa bilis umano ng takbo ng SUV, nabangga nito ang mga harang sa daan at tinamaan pa rin ang backhoe. Hindi naman nasugatan ang backhoe driver.

Nang buksan ng mga otoridad ang SUV, napansin nilang tila hindi maka-usap nang maayos ang driver. Dumating ang mga kaibigan ng driver na sinabing nakainom ito.

Nagkaroon ng bahagyang pagsikip ng traffic sa lugar dahil isang lane na lang ang pwedeng daanan. Patuloy naman ang imbestigasyon sa nangyari.

