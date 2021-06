SK chairman sa bayan sa Davao Occidental, timbog sa drug bust

Kuha ng Police Regional Office XI

Arestado ang chairman ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Fishing Village sa bayan ng Malita, Davao Occidental nitong Biyernes ng tanghali.

Huli si alyas Tyson, 22, sa buy-bust operation. Nakumpiska sa kaniya ang 7 pakete ng hinihinalang shabu at isang .38 caliber revolver, ayon sa pulisya.

Nakatakdang sampahan ang SK chairman ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms.

--Ulat ni Hernel Tocmo

