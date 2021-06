Puntod ni PNoy patuloy na binibisita

MAYNILA — Patuloy ngayong Linggo ang pagdating ng mga tao sa Manila Memorial Park sa Parañaque City para mag-alay ng bulaklak at panalangin sa puntod ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III.

Sabado nang ihatid sa huling hantungan ang mga labi ni Aquino, na binawian ng buhay noong Huwebes sa edad na 61 dahil sa renal failure secondary to diabetes.

Kasama sa mga pumunta sa puntod ng yumaong ika-15 Pangulo ng bansa si Romeo Pajarillo, dating opisyal sa Department of Trade and Industry noong Aquino administration.

Hiling ni Pajarillo na bumalik umano ang disenteng pamumuno sa bansa.

Bumisita rin sa puntod si Lopa Araneta, kaibigan ni dating Pangulong Corazon Aquino na nasubaybayan din ang paglaki ni "PNoy."

Mabait umano na bata si Aquino, na madalas dumalaw sa kaniyang bahay sa Pasay noon.

Filipinos continue to pay respect at the grave of late president Noynoy Aquino in Manila Memorial Park.



The general public is welcome to visit the Aquino mausoleum daily from 6 a.m. to 6 p.m. #PaalamPNoy pic.twitter.com/akojfZh5Z5