PNP isinasapinal ang rekomendasyon para sa guidelines ng police psychological exam

MAYNILA — Isinasapinal na ng Philippine National Police (PNP) Health Service ang mga rekomendasyon kaugnay sa pagsasagawa ng psychiatric at psychological exam sa lahat ng mga pulis, sabi ngayong Linggo ng hepe na si Gen. Guillermo Eleazar.

Kasunod ito ng sunod-sunod na insidente ng pagpatay at pamamaril ng ilang pulis, pinakahuli ang sa headquarters ng Manila Police District (MPD).

"This recent incident at MPD, along with the previous ones, highlights the need for us to closely look into the overall state of our men," ani Eleazar.

"Hindi nagtatapos sa kung paano nila ginagawa ang kanilang trabaho, kasama dito ang pagtingin sa kanilang physical, emotional at lalo na ang kanilang mental state," dagdag niya.

Walang habas na nagpaputok ng baril si Police Executive Master Sgt. Reynante Dipasupil sa MPD headquarters noong gabi ng Biyernes, kung saan isang kapuwa pulis ang namatay habang isa naman ang nasugatan.

Binawian din ng buhay si Dipasupil, na napag-alamang lasing noon, nang makaengkuwentro ang mga kasamahan niya.

Siniguro ni Eleazar na masusi ang ginagawang imbestigasyon sa insidente sa MPD.

Nasibak din sa serbisyo ang isang pulis na pumatay ng isang 52 anyos na babae sa Quezon City noong Mayo.

Isang binatilyong may special needs ang namatay naman matapos barilin ng pulis sa operasyon kontra tupada sa Valenzuela noong nakaraang buwan.

Noong Disyembre, patay rin ang mag-inang Sonia at Frank Gregorio mula Paniqui, Tarlac matapos ding barilin ng pulis.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC