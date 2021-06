P10.6 milyong halaga ng tanim na marijuana sinunog sa Benguet

Higit P10.6 milyong halaga ng tanim na marijuana ang binunot at sinunog sa bayan ng Kibungan, Benguet, sabi ngayong Linggo ng pulisya.

Ayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group, sinalakay ng mga awtoridad ang 4 na taniman ng marijuana sa Barangay Tacadang, at 5 sa Barangay Badeo nitong Biyernes.

Nasa 37,250 piraso umano ng marijuana plants, na may bigat na 26.5 kilo at halagang P10,630,000, ang binunot at sinunog.

Pero tulad umano ng mga nakaraang pagsalakay sa mga taniman ng marijuana sa rehiyon, walang nahuling responsable sa taniman.

— Ulat ni Gracie Rutao

