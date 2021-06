OFWs sa Taiwan, kinondena ang sitwasyon ng mga dormitoryo

Watch more in iWantTFC

TAIPEI - Kinondena ng ilang Pinoy migrant worker sa Taiwan ang sitwasyon ng kanilang mga dormitoryo na itinuturong dahilan ng pagkalat ng COVID-19.

Nakalabas na ng quarantine facility ang karamihan sa mga overseas Filipino workers na isinailalim sa isolation para matiyak na ligtas sa COVID-19.

Karamihan sa kanila, negatibo sa swab test. Pero ang ilan ay na-isolate ng pitong araw pa para makasiguro.

Sakit ng ulo ang nadatnan ng mga OFW pagbalik nila sa kani-kanilang dormitory matapos baklasin umano ang kanilang mga gamit at pinalipat pa sila sa ibang gusali.

Dismayado ang pinoy electronics factory worker na si "John" dahil maliit ang kuwartong nalipatan niya, at siksikan pa.

“Sana po naman, bago sana kami nilabas sa quarantine area, naayos na dapat ang lilipatan namin. Kasi nga, kung sabihin po nating, sabi nga nila ordered by Taiwan government na 4 person per room, eh ano po nagyari ngayon? Hindi naman nasunod yung order ng government. Mas malala pa po ang nangyari ngayon," ani John.

Sabi ng broker na naglaan ng dormitoryo sa mga Pinoy worker, sinusunod lang nila ang abiso ng central epidemic command center na tiyaking hindi nagsisiksikan ang mga nasa gusali.

“Sana mag-isip isip na sila nang maayos, kasi laging pabara-bara po lahat ng desisyon na ginagawa nila. Sana intindihin din nila ang kalagayan ng mga empleyado bilang broker sila. Sa totoo lang, sa amin sila kumikita. Kung wala yung workers, wala yung broker," ani "Elaine," isa ring Pinoy migrant worker.



Napasugod sa dorm ang paring Pinoy na si Joy Tajonera na isang migrant advocate. Nagpasa siya ng open letter sa Ministry of Labor para resolbahin ang umano'y hindi organisadong paglipat ng mga OFW.

Ilan sa kanila'y nabasa pa dahil sa ulan. At may mga inabot ng hatinggabi na hindi nakapasok sa paglilipatan.

“Nakakaawa sila dahil puyat, pagod, pawisan and moving left and right. Para silang mga trumpo na paikot-ikot. And they were scattered all over Taiwan because of the COVID quarantine and prevention. So again, I hope na ang company ay ma-realize nila na kailangan ng mga tao ay tulong, pahinga at maayos na room para makapagtrabaho nang maayos," aniya.



Isinailalim ulit sa swab testing ang lahat ng factory workers na naglipatan ng dormitoryo para matiyak na hindi ulit nagkahawahan ng virus.



Ayon sa Manila Economic and Cultural Office sa Taipei, nakipagpulong na ang director ng Philippine Overseas Labor Office na nakabase sa Taichung sa broker, gayundin sa Bureau of Labor.

Naghain na ang POLO-Taichung ng reklamo sa broker.

“Ang Labor attache po natin ay personal na pumupunta diyan sa lugar niyo at sa Bla at sa Shenghua para mangalampag. At siya na mismo ang nagle-lead para magkaroon ng kaso dito sa mga violations, para magkaroon ng konting penalty. Tayo naman sa head office, nangangalampag po tayo sa itaas sa Ministry dito, para mabigyan lang ng attention," ani Atty. Gilberto Lauengco, deputy resident representative ng MECO-Taipei.

Sinubukan ng TFC News na kunan ng pahayag ang broker kaugnay ng isyu, pero hindi pa ito sumasagot.

Sa kasalukuyan, pinalawig pa ang nationwide level 3 epidemic alert sa Taiwan hanggang Hulyo 12. Patuloy pa ring pinatutupad ang COVID-19 protocols kasama na ang social distancing at pagbabawal sa large gatherings para maiwasan ang virus infection.



--Ulat ni Marie Yang, TFC News