PNoy istrikto pero mabuting boss, ayon sa dating speechwriter

MAYNILA — Para sa yumaong dating pangulo na si Benigno "Noynoy" Aquino III, ang mga Pilipino ang kaniyang boss.

Pero ano nga ba ang pagkakakilala kay Aquino bilang boss ng mga nakasama niya sa loob ng 6 na taong panunungkulan sa Malacañang?

Para sa speechwriter ni Aquino na si Gian Lao, hindi perpekto pero mabuting amo ang namayapang pangulo.

Perfectionist at dapat tama ang bawat salitang sasambitin umano ni Aquino sa harap ng publiko.

"Kung ginawa mo 'yong trabaho mo, dapat ginagawa mo 'yan. Trabaho mo 'yan e, bayad ka ng taumbayang Pilipino, 'di ba? Tapos 'pag hindi ko ginawa, then you’re failing the Filipino people. So patay sa kanya," ani Lao sa panayam ng ABS-CBN News.

"Totoo 'yong sinasabi niya, 'Kayo ang boss ko', sa mga Pilipino. Totoo 'yon eh. Sina-subject na kami sa pagiging strikto niya, parehas sa sarili niya, pati sa amin," dagdag niya.

May mga pagkakataong napapagalitna at napagsasalitaan sila ng dating pangulo pero inaasahan na nila ito sa isang perfectionist na lider.

Madalas na lang umanong idinadaan ni Aquino ang lambing nito sa panlilibre ng salu-salo.

"Natutuwa siya na nakikita 'yong mga tao niya na nagpapakakengkoy... Tapos kapag mag-isa siya, nakikinig siya ng music," sabi ni Lao.

Ayon naman sa pinsan ni Aquino na si Fr. Manoling Francisco, kung si dating pangulong Corazon Aquino ay laman ng simbahan at kumbento tuwing mangangailangan ng payo, idinadaan naman ito ni "PNoy" sa pakikinig ng gospel songs sa kuwarto.

"Napakalalim ng kaniyang pananampalataya at 'yong pananalangin niya at sa pamamagitan ng pakikinig sa religious songs," ani Francisco.

Umaasa sina Lao at Francisco na hindi mabubura at patuloy na aalalahanin ang mga nagawa ni Aquino para sa bansa.

Samantala, tuloy pa rin ang pag-aalay ng mga bulaklak ng mga tagasuporta ni Aquino malapit sa bahay nito sa Times Street sa Quezon City.

Binawian ng buhay noong Huwebes si Aquino dahil sa renal failure secondary to diabetes.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC