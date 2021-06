Mahigit 100 baby pawikan, pinakawalak sa baybayin ng Antique

Nasa 105 baby pawikan ang pinakawalan sa baybayin ng Laua-an, Antique, Linggo ng umaga.

Ayon kay Punong Barangay Roger Ader Bandiola Nalam ng Barangay Guisijan sa Laua-an, nakita nila ang mga itlog ng pawikan noong buwan ng Abril at minabuti ng mga opisyal ng barangay na ilipat ito sa mas ligtas na lugar at hintaying mapisa ang mga itlog.

Umabot sa 72 ara ang hinintay ng mga opisyal ng barangay upang mapisa ang mga itlog. Sa 132 na itlog ng pawikan 105 lamang ang napisa at nabuhay.

Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Laua-an, Laua-an Police, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Laua-an, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Laua-an, at mga opisyal ng barangay ay minabuti ng mga ito na pakawalaan ang mga pawikan sa dalampasigan sa lugar.

Ilang beses nang may nakitang nangingitlog na pawikan sa kanilang barangay ayon sa kapitan.

- ulat ni Rolen Escaniel