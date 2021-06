DOH: 9.9 milyong dose ng COVID-19 vaccines na ang naituturok

Watch more in iWantTFC

Malapit nang umabot sa 10 milyon ang naituturok na dose ng COVID-19 sa buong bansa, ayon sa datos ng Department of Health (DOH).

Ayon sa DOH, nasa 9.9 milyong dose na ang naituturok hanggang noong Sabado.

Higit 7.4 milyong tao na ang nakatanggap ng kanilang unang dose habang halos 2.5 milyon naman ang fully vaccinated o naka-2 dose na.

"[Sa] A1 almost 100 percent na ang nabakunahan at 1.6 million, ang masterlist natin, 1.7 million. A2 nabakunahan na ng 2.3 million, malayo pa sa masterlist na 8 million... kaya mayroon tayong tutok A2 strategy dahil sila ang most vulnerable population aside from A3," sabi ni Dr. Napoleon Arevalo, direktor ng DOH field implementation and coordination team sa Luzon.

Ang A1 priority group ay kinabibilangan ng health workers habang senior citizens naman ang A2 at mga taong may comorbidity o sakit ang A3.

Bukod sa mga iyon, binabakunahan na rin ang A4 o essential workers at A5 o mahihirap.

Target ng pamahalaang makapagbakuna ng 58 milyong Pilipino bago matapos ang taon.

Samantala, mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang mas nakakahawang Delta variant ng coronavirus, na unang na-detect sa India, at ang isa pang bagong variant na Delta Plus.

May nasa 200 kaso na ng Delta Plus sa 11 bansa pero wala pang naitatala sa Pilipinas habang umaabot naman sa 17 ang bilang ng mga nahawahan ng Delta variant sa bansa.

"Delta variant is a version of the SARS-COV 2 virus that is more transmissible. The Delta Plus is more transmissible and it also shows evidence of vaccine evasion. It is resistant to some vaccines. Vaccines are less effective than it is," paliwanag ni Fr. Nicanor Austriaco, isang molecular biologist na miyembro ng OCTA Research Group.

Bagaman kakaunti pa ang mga pag-aaral sa efficacy ng mga bakuna laban sa Delta variant, sinabi ni Philippine Red Cross consultant Dr. Michael Tee na nakapagbibigay pa rin ng proteksiyon ang kahit anong brand ng COVID-19 vaccine laban sa sakit.

"Kahit may mga variants tayong nadidiscover, nakikita natin na epektibo pa rin ang mga bakunang ginawa natin. 'Pag may variants na papasok, ang bakuna ay pwede naming i-tweak. Ibig sabihin, puwedeng i-modify ng manufacturers para lalo pang magbigay ng sapat na proteksyon sa mga kababayan," ani Tee.

Patuloy naman ang pag-develop ng grupo nina Austriaco ng isang yeast-based oral vaccine laban sa COVID-19.

"Over the last 4 months, my research students in the United States and I developed an oral vaccine that we based on a yeast platform. It’s a probiotic yeast and we are currently testing it sa UST (University of Santo Tomas)," sabi ni Austriaco.

Darating naman ngayong gabi ng Linggo ang halos 250,000 doses ng COVID-19 vaccines ng Moderna.

Nasa 150,000 dose nito ay binili ng pamahalaan habang ang 99,600 ay nakalaan sa pribadong sektor.

May inaasahan ding dadating na 1 milyong dose ng Sinovac sa Lunes.

Sa Hulyo, 2.2 milyong doses ng AstraZeneca at 50,000 doses ng Sputnik V vaccines din ang inaasahang matatanggap ng bansa.

Para paigtingin ang pagbabakuna, nagpaplano na ang mga lokal na pamahalaan ng Taguig, Navotas at San Juan na amgkaroon ng pagbabakuna tuwing gabi para sa mga manggagawang hindi makadalo sa vaccination schedule tuwing araw.

Nauna nang inilunsad ng Quezon City ang pagbabakuna sa gabi para sa mga manggagawa.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News