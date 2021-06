Carnap suspek, nahulihan din ng baril at droga sa Pasay

Watch more in iWantTFC

MANILA - Arestado ang isang negosyante matapos mahuling nagmamaneho umano ng nakaw na sasakyan at nakitaan pa ng baril at droga sa lungsod ng Pasay, Sabado ng gabi.

Ayon kay P/Col. Cesar Paday-os, hepe ng Pasay City Police, habang umiikot ang mga pulis sa Sunrise Drive, napansin nilang may nagtatalo sa gilid ng kalsada.

Sa kanilang pagsiyasat, iginigiit ng isang babae na kanya ang SUV na minamaneho ng lalaking negosyante. Ayon sa babae, ilang linggo nang nawawala ang silver metallic na SUV na may plate number na kapareho ng sa kaniya.

Pero itinanggi ng lalaking ninakaw niya ang sasakyan, at pumasok uli ito sa loob ng SUV.

Kinausap ng mga pulis ang lalaking sumuko na lang at lumabas ng sasakyan.

Binuksan ng suspek ang bintana para makipag-usap, pero napansin ng pulis na may dala itong baril. At sa kanilang pag-inspeksyon, nakitang may droga umanong dala ang lalaki.

Nakuha sa lalaki ang 9mm na baril at nasa 26 na sachet ng hinihinalang shabu at 11 piraso na hinihinalang ecstasy o party drugs. May streetvalue na higit P200,000 ang mga droga.

Kinumpiska na rin mula sa kaniya ang SUV.

Nahaharap ang suspek sa patung-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions, at Anti Carnapping Act.

Dinala na siya sa Pasay City Police Station.