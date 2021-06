Babaeng di nakasingil ng pautang, binaril at napatay ng asawa sa Ilocos Norte

Patay ang isang babae matapos itong barilin ng kaniya mismong asawa sa Barangay 23 sa bayan ng Sarrat, Ilocos Norte Linggo ng umaga.

Ayon kay Police Major Carlo Abing, hepe ng Sarrat Police Station, inutusan ng asawang lalaki ang kaniyang misis na maningil ng kanilang mga pautang pero dahil walang nasingil ang biktima ay dito na nagsimula ang kanilang pagtatalo na nauwi sa pamamaril.

"Base sa imbestigasyon at sa mga witness, itong si mister ay inutusan po si misis na maningil ng kanilang mga pautang. Pag-uwi ni misis at wala siyang nasingil, doon na ay nagkaroon ng pagtatalo at sa kalagitnaan ng pagtatalo nila ay binunot ni mister itong baril niya at pinutok san biktima," ani Abing.

Pagkatapos ng insidente, ang suspek ang mismong nagsugod sa biktima sa ospital na nasawi rin habang ito ay ginagamot.

Lumalabas na nakainom ang suspek nang mangyari ang pamamaril.



Inihahanda na ang kasong parricide at paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunitions laban sa suspek.

- ulat ni Grace Alba