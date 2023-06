PH-Saudi magtutulungan sa sports at health programs

RIYADH - Nagkasundo ang Pilipinas at Saudi Arabia na magtulungan sa larangan ng sports para sa kabataan at isulong ang health and welllness programs ng dalawang bansa.

Ito ang naging sentro ng pag-uusap kamakailan nina Philippine Embassy Chargé d’Affaires Rommel Romato at Ghandourah Ghandourah, General Manager for International Cooperation ng Ministry of Sports ng Saudi Arabia.

Si Ministry of Sports General Manager for International Cooperation, Mrs. Ghandourah Ghandourah at Chargé d’Affaires Rommel Romato. Riyadh PE

Nataon ang pagpupulong sa Filipino Heritage Month, kaya ipinakilala ni Romato sa Saudi sports officials ang Arnis, ang national sport at martial art ng Pilipinas.

Hinikayat niya rin ang Ministry na tulungan silang ipakilala at gawing popular ang Arnis sa Saudi Arabia hindi lang pang sports kundi pang self-defense din.

Nagkasundo ang Pilipinas at Saudi Arabia na isulong ang youth collaboration at sports exchanges ng dalawang bansa.

Riyadh PE

Gusto ring isentro ng Saudi Arabia ang kanilang atensyon sa pagpapalawig ng health and wellness programs para sa kanilang mga mamamayan.

Ngayong 2023 lang, may 25 indibidwal ang aktibong nagtuturo ng Arnis sa Riyadh. Isa na rito si Grandmaster Jay Japuz, isang certified Arnis Guro sa Riyadh mula sa Arnis Philippines at IARNIS International.

Naturuan na niya ang higit 500 indibidwal sa Arnis. Mandato ng Ministry of Sports ng Saudi Arabia ang isulong physical activity levels sa buong kaharian ng 40% hanggang 2030.

Riyadh PE

