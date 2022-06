MAYNILA - Dumagsa na ang mga tagasuporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila para sa "Salamat, PRRD" na pagpapasalamat para sa nakaraang 6 na taong panunungkulan ng pangulo.

Inaasahang dadalo si Duterte at magsasalita sa concert na pagtatanghalan ng mga artista at mang-aawit.

Supporters of Pres. Rodrigo Duterte gather at the Quirino Grandstand in Manila for the “Salamat PRRD” thanksgiving concert, which the president is expected to attend 4 days before the end of his term. pic.twitter.com/XJrPclAX4Z — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) June 26, 2022

Ayon sa direktor ng event na si Njel De Mesa, pagpapasalamat lang sana ito ng mga volunteer at supporter sa pangulo sa pagtatapos ng kanyang termino, pero hindi nila inasahang dadalo rin ang pangulo sa event.

Matatandaang dito rin sa Quirino Grandstand ginanap ang miting de avance ni Duterte noong halalan 2016.

Kabilang sa mga dumating dito ngayong maghapon ang ilang mga tagasuporta mula sa Metro Manila at ibang mga lugar, ang ilan mga dala pa ang mga anak.

Ma. Theresa Lingcod commuted to the Duterte thanksgiving event with her granddaughter from Novaliches, QC. She said they wanted to go out together & also show support for the president as his term ends. pic.twitter.com/yRPm1zN0O8 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) June 26, 2022

Lahat sila may pagpapasalamat sa pangulo sa ilang mga naging accomplishment nito sa termino, kabilang anila ang drug war at pagsugpo sa krimen, ang “Build, Build, Build” infrastructure program, at maging ang Manila Bay dolomite beach, na binisita pa ng ilan bago tumuloy dito sa Quirino Grandstand.

Kabilang sa mga kakanta sa concert sina Freddie Aguilar, Florante, Martin Nievera, Jed Madela, Ice Seguerra, Andrew E., Robert Seña, Isay Alvarez, Dulce, at iba pa.

Magsisilbing host sina Arnell Ignacio, Bayani Agbayani, at Marielle Rodriguez-Padilla.

Dadalo rin ang ilang mga opisyal ng gabinete at maging mambabatas, ayon kay De Mesa.

Sabi ng mga organizer inaasahan nilang aabutin ng 3,500 katao ang dadalo sa lugar pero may espasyo naman kung sakaling dumami pa ito.