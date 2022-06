Ilang LGU, nilinaw na mababa pa ang COVID cases kahit binansagang 'moderate risk'

MAYNILA -- Nilinaw ng ilang alkalde sa Metro Manila nitong Linggo na mababa pa rin ang mga kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar bagama't itinuturing na sila ng Department of Health (DOH) na moderate risk.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nasa 37 ang kasalukuyang aktibong kaso sa lungsod pero pawang mga mild o walang sintomas.

Hindi umano ito kataasan kumpara sa mga nakalipas na linggo na nasa 28 hanggang 35 ang mga kaso.

"Galing din naman tayo sa mababang bilang ng mga kaso," ani Zamora.

"'Pag nanggagaling po tayo sa mababang bilang ng kaso at nadadagdagan nga ang ating active cases, 'yung porsyento tumataas. Halimbawa, if you only have one active case today at bukas dalawa na, automatic 100 percent increase na ‘yon kahit na isa lang ang nadagdag kaya 'yung percentages can be a bit deceiving," dagdag niya.

Sa Kaagapay Isolation Facility sa lungsod, dalawa lang ang pasyente nitong Linggo.

May 14 naman na pasyente sa San Juan Medical Center, pero isa lang ang residente ng lungsod, ayon kay Zamora.

Sa Pateros, 20 ang kasalukuyang aktibong kaso na pawang mga asymptomatic, ayon kay Mayor Miguel "Ike" Ponce III.

Dalawa sa mga tinamaan ng virus ang nagpa-admit sa isolation facility, habang wala namang nagpa-ospital.

Sinabi ni Ponce na kailangang maintindihan ng publiko kung bakit sinasabing tumaas ang growth rate ng munisipalidad ng 200 porsyento.

"This is understandable dahil from zero ‘to eh. Wala naman talaga tayong COVID na nang matagal na panahon," ani Ponce.

"From zero ba naman eh. Natural na… maski nga mag-dalawa lang iyan eh, napakataas ng percentage niyan, ‘di ba? Kaya ganon na lang ang growth rate," dagdag niya.

Sinabi ng DOH nitong Sabado na kabilang ang San Juan at Pateros, ganon din ang Marikina, Pasig, at Quezon City sa limang lugar sa Metro Manila na nasa moderate risk matapos makapagtala ng higit 200 porsyentong growth rate o pagtaas sa mga kaso.

Samantala, nanawagan si Zamora sa DOH na payagan nang bigyan ng ikalawang booster shot ang general population para mas mapalakas ang proteksyon ng publiko.

"Puwede kaming magbakuna ngayon ng second booster ngunit dahil hindi pa ho ito pinapayagan para sa pangkalahatan eh naka-imbak lang ang aming mga bakuna," ani Zamora.

Sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergeire na pinaguusapan na sa kagawaran ang pagbibigay ng ikalawang booster shot sa lahat ng immunocompromised na frontliner, hindi lang sa mga healthcare worker.

Pinag-aaralan din ang pagbibigay ng fourth dose sa edad 50 hanggang 59.

"Actually, we started our discussions with our experts last week pa po kung saan iyong iba’t ibang sektor na puwede nating maisama ay pinaga-aralan na po. Tinitingnan na natin ang evidences," saad niya.

Nakatakdang ipresenta ng DOH sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang resulta ng napag-usapan sa Lunes.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC