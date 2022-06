Bangkay na nang matagpuan nitong Sabado ng hapon ang 15 anyos na dalagita na isa’t kalahating araw nang nawawala, sa Iriga City, Camarines Sur.

Ayon kay Punong Barangay Joey Cleofe, Biyernes ng umaga huling nakasama ng kaanak ang Grade 9 student na biktima sa bahay nila sa Barangay San Pedro.

Dagdag ng pulisya, nagpaalam ito sa magulang na mamimitas ng mga gulayin para sa pananghalian, pero hindi na nakauwi.

“Bandang alas-2:30 ng hapon kahapon, June 25, 2022 sa Bgy. San Pedro, Iriga City natagpuan ang katawan ng biktima na wala nang buhay at may tama ng taga sa iba’t ibang bahagi ng katawan at ulo nito…," sabi ni P/Lt. Bella Cereno, tagapagsalita ng Iriga City Police.

"’Yong bata kasi may tama siya sa kamay, parang sinalag pa no’ng bata ‘yong taga sa kan'ya. At saka ‘yong ulo, halos mabiyak po ‘yong ulo ng bata,” dagdag niya.

Natagpuan ang bangkay ng biktima sa gitna ng malawak na maisan sa kabukiran ng Barangay San Pedro, katabi ng napitas na gulay na isinilid sa damit.

Narekober sa lugar ang itak na bitbit ng biktima. Ito ang ginamit umano sa kaniya ng salarin.

Isa ang tangkang panghahalay sa mga motibo ng krimen na tinitingnan ng mga imbestigador. Ayon sa pulisya, tila pinag-aralan ng salarin ang araw-araw na kilos ng dalagita.

“Ang layo kasi ng susunod na bahay dito ay 1-kilometer. So, ibig sabihin, kung talagang may intensyon na gawan ang bata, siguro talagang alam talaga niya na pumupunta ‘yong bata doon... May saplot pa rin ‘yong bata pero napag-alaman po natin na ‘yong bata pala during that time ay nagme-mens,” ani Cereno.

Pinag-aaralan ng PNP kung itinapon lamang sa lugar ang bangkay matapos gawin sa ibang lugar ang krimen.

“Kasi ‘yong lugar kung saan nakita ‘yong bata ay hindi na po, kumbaga sa ano, sobrang talagang intensyon na itinago doon ‘yong bata. Kasi kung hindi nga lang doon sa amoy, masangsang na amoy, hindi po makukuha ang bata doon sa lugar kasi nasa gitna po siya ng maisan,” sabi ni Cereno.

Hinihintay ng Iriga City Police ang resulta ng autopsy sa bangkay mula sa SOCO.

Wala pang person-of-interest sa krimen ang pulisya at mga opisyal ng barangay sa ngayon.

“Kung sino man po ang gumawa ng karumaldumal na krimen na ito, sumuko ka na lang sa PNP-Iriga dahil hindi mo po matatakasan ang batas, dahil nakikita ng Diyos ang ginawa mo,” apela sa salarin ni Cereno.

Panawagan ng pulisya, makipag-ugnayan sa kanila ang sinumang nakakita sa krimen o makapagtuturo sa kinaroroonan ng salarin.

-- Ulat ni Jonathan Magistrado

MULA SA ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC