‘Walang wang-wang’: ‘Tahimik’ na mga huling sandali ni PNoy ginunita sa funeral mass

Si Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese ng Manila ang nanguna sa huling funeral mass para sa yumaong si dating pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III na pumanaw sa edad na 61 noong Huwebes. Jire Carreon, ABS-CBN News

MAYNILA—Kahit langit ay nakidalamhati sa pagdiriwang ng huling misa para sa pumanaw na si dating pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III sa Church of Gesu sa Ateneo de Manila University bago hinatid ang kaniyang mga abo sa huli nitong hantungan.

Namatay sa edad na 61 habang natutulog si Aquino, na nagsilbing ika-15 na pangulo ng republika mula 2010 hanggang 2016, dahil sa renal failure secondary to diabetes, ayon sa mga kaanak.

Kasama sa mga dumalo ang mga kamag-anak, mga malalapit na kaibigan, at mga nakatrabaho ng dating pangulo sa loob ng anim na taon bilang pangulo.

Sa sermon sa misa, binigyang-diin ni Archbishop Socrates Villegas ang kasimplehan ni PNoy, na isinabuhay noong maging pangulo, hanggang sa kaniyang kamatayan.

"PNoy died as he lived. He served without fanfare. He abhorred power trappings and power tripping. He slipped away quietly as much as possible, disturbing no one. Walang wang-wang. Very PNoy and not surprising. He still has so much to teach us about self-sacrifice and simplicity. Maybe, and I do hope, his death will spark another fire within us to resurrect his example of decency and integrity," ani Villegas.

Binigyan ng pagkakataon ang pamilya Aquino na magpahayag sa mga nagsimba.

Binanggit ng panganay sa mga magkapatid na si Ballsy Aquino-Cruz na lingid sa kaalaman ng publiko ay sadyang ayaw ng yumaong dating pangulo na maging maintindihin.

"Si Noy ayaw niya talaga na maging pabigat siya. Ayaw niya na kami nag-aalala at ayaw niya na hindi kami nakakatulog nang dahil sa pag-iisip sa kanya. Tinupad niya yung pangako nya sa aking ama nung siya’y nakakulong sa Fort… Laur sa Nueva Ecija, na aalagan niya ang aming ina at kaming apat," ani Aquino-Cruz.

Lantad sa publiko ang liham ng ama ni Noynoy na si dating Sen. Ninoy Aquino na ipinakulong noong panahon ni Ferdinand Marcos. Habilin niya rito: Alagaang mabuti ang mga nakababatang kapatid at huwag iiwan ang ina sa mga unos na haharapin.

Inawit din ni Noel Cabangon bago magsimula ang misa ang “Kanlungan”, na isa sa mga paboritong kanta ni Aquino.

Inawit naman ng mag-asawang Regine at Ogie Alcasid ang “Hindi Ka Nag-Iisa” na ibinigay ng dalawang mang-aawit sa kampanya ni Aquino sa pagkapangulo noong 2010.

Matapos ang misa ay idinala ang urn ni Aquino sa huli nitong hantungan sa Manila Memorial Park kapiling ang puntod ng kaniyang mga magulang. — Ulat nina Jorge Cariño at Raya Capulong, ABS-CBN News

