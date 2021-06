Sunog sumiklab sa Project 6, QC; 100 pamilya apektado

Nasa 100 pamilya ang apektado nang masunog ang may 30 bahay sa Project 6, Quezon City, nitong Sabado.

Dakong 12:40 ng tanghali nang makatanggap ng tawag ang BFP QC na may nasusunog sa Road 7 sa Project 6.

Ayon kay Chief Insp. Joseph Del Mundo ng BFP QC, malaki na ang apoy nang dumating sila at mabilis itong kumalat dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Umabot sa third alarm ang sunog at sunod-sunod na nagdatingan ang bumbero.

Nakadagdag pa sa pagkalat ng apoy ang kakulangan ng tubig dahil iilan lang daw ang fire hydrant sa lugar.

Sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula sa ika-2 palapag ng isang bahay ang sunog kung saan nakaimbak ang mga pyesa ng mga motorsiklo na ibinebenta online.

Ayon sa BFP QC at Barangay chairman Onie Llamas, tinatayang nasa 100 na pamilya ang apektado.

Karamihan sa mga nasunugan ay halos walang naisalbang gamit dahil sa taranta at kagustuhang makalabas agad ng bahay.

Wala namang nasaktan o namatay sa sunog.

Idineklara ang fire under control bandang alas-3 ng hapon.

Pansamantalang mananatili sa Barangay Project 6 park ang mga nasunugan.

