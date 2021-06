Para kay Noynoy: Misa ng pakikiramay, pasasalamat idinaos sa mga simbahan sa Tarlac

Nagsawa ng simultaneous mass offering ang Diocese of Tarlac sa mga simbahan para kay yumaong dating pangulong Benigno Simeon "Noynoy" Aquino III.

Napuno ng kulay dilaw na ribbon ang maraming bahagi ng probinsya ng Tarlac nitong Sabado. May yellow ribbons sa daan, mga poste, hanggang sa simbahan.

Puno rin ng mga tarpaulin mula iba’t ibang sektor at establisimyento na nagpapahayag ng kanilang pakikiramay sa pamilya Aquino sa pagpanaw ni dating pangulong Benigno Simeon "Noynoy" Aquino III, na tubong Tarlac.

Maging ang LED wall sa overpass ay naglalaman din ng pakikidalamhati at pagpupugay sa dating pangulo, na nagsilbing Tarlac representative mula 1998 hanggang 2007.

Iniutos ng Diocese of Tarlac ang simultaneous mass offering para kay Aquino.

“Buong Diocese ng Tarlac sabay-sabay pagbibigay papugay at papuri at pakikiramay sa pamilyang Aquino lalo na sa ating pangulong PNoy,” ayon kay Louie Esguerra ng Parish Pastoral Council, Our Lady Of Lourdes Parish ng Barangay Central, Tarlac City.

Sa naturang simbahan, ramdam ang pagluluksa sa mga dumalo sa misa na karamihan ay nakasuot ng dilaw na t-shirt.

Laman ng misa ang pagpapasalamat hindi lang ng mga Tarlaqueño kung 'di ng buong sambayanang Pilipino sa lahat ng naiambag ni dating pangulong Aquino sa kaniyang pamumuno. Nabanggit din nila na kailanman hindi siya makakalimutan.

“This is my way of paying respects to our former president and our co Tarlacqueño. Napakasimpleng tao, napakagalang sa aming mga guro,” sabi ni Roy Batay ng Tarlac National High School Annex.

Ilan sa mga dumalo ang mga kababata ni Aquino sa Barangay Central. Kwento nila mahilig maglaro at makipagbiruan noong bata pa si Aquino.

Kaya todo ang suporta nila sa pagpasok nito sa pulitika dahil kilala nilang mabait at tapat sa kanyang tungkulin na 9 na taong nagsilbi bilang kongresista ng second district ng Tarlac bago pa naging senador at presidente.



“Kami ay tagahanga ng mga Aquino, mula sa ating bayaning si Ninoy, and of course nung si madam Cory nandyan na kami, hindi kami umalis sa mga Aquino, hanggang kay late president Noynoy nandyan pa rin kami,” sabi ni Nat Ferrer.

Tinapos ang misa sa isang masigabong palakpakan bitbit ang magagandang alaala na iniwan ng dating pangulo.

- Ulat ni Gracie Rutao