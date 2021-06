Navotas nais magpatupad ng 'night vaccination' para sa mga nasa fish port

Quarantine facility sa Navotas City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nais ng lokal na pamahalaan ng Navotas City na magkaroon ng pagbabakuna tuwing gabi para sa mga nagtatrabaho sa Navotas Fish Port.

Paliwanag ni Navotas City Mayor Toby Tiangco, may pang-umaga at pang-gabi na mga nagtatrabaho sa fish port.

"Definitely kailangan natin, kasi ang Navotas City Fish Port, may pang-umaga at pang-gabi. So tinatapos natin ang pang-umaga sa Navotas Fish Port. Pagkatapos ng mga umaga, 'yung mga pang-gabi naman sa Navotas City Fish Port ang aming babakunahan,” ani Tiangco sa isang public press briefing Sabado.

Nabanggit dati ni Tiangco sa kaniyang Facebook post na nasa 18,000 ang nagtatrabaho sa pasilidad. Sakop sila ng A4 category o iyong mga essential worker na nagtatrabaho habang pandemya.

Isa ang pasilidad sa mga pangunahing business center na napapaligiran ng mga palengke, ice plant, at ilan pang pasilidad gaya ng restoran, cold storage facilities at iba pang mga pabrika.

Tinatayang nasa 300 tonelada ang mga isdang nakukuha rito, ayon sa website ng Philippine Fisheries Development Authority.

Matatandaan na ang Quezon City local government ay bumuo ng "bakuna nights " para sa mga manggagawang hindi makakadalo sa schedule ng pagbabakuna tuwing araw.

Samantala, sinabi rin ni Tiangco na nagpapatupad sila ng walk-in sa pagpapabakuna kontra COVID-19 sa kanilang mga vaccination site, lalo’t hindi naman lahat ng kanilang residente ay naka-smart phone o kaya may maayos na Internet connection.

"Kailangang payagan ang walk-in dahil sa aming experience mas marami ang gusto ng walk-in, " ani Tiangco.

Sa ngayon ay binabakunahan nila ang hanggang sa A4 at A5 category o iyong mga economic frontliner at mahihirap na mga residente.

Ayon kay Tiangco, hangga’t may suplay sila ng bakuna ay magpapatuloy ito. May mga schedule na aniya sila hanggang sa susunod na linggo.

Magmula gabi ng Biyernes ay may 41 aktibong kaso sa Navotas, na mababa sa higit 1,400 active cases na naitala noong Marso. Aabot sa 10,996 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa siyudad.