Mga tagasuporta bumuhos sa funeral convoy ni PNoy

Dinagsa ng mga tagasuporta ang funeral convoy ni yumaong dating pangulong Noynoy Aquino III, na namatay nitong Huwebes.

Bagama’t walang public viewing sa mga abo ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III ay may mga pumunta pa rin sa labas ng Ateneo de Manila University para magpaabot ng huling paggalang.

Namatay si Aquino sa edad na 61 dahil sa renal failure secondary to diabetes nitong Huwebes. Hiniling ng pamilyang Aquino na igsian ang funeral rites dahil sa banta ng COVID-19 pandemic.

Ang isang grupo ng siklista, nagmula pa sa iba’t ibang lugar. Sumama sila sa funeral convoy hanggang sa huling hantungan.

The convoy that includes the vehicle carrying the urn of former President Benigno "Noynoy" Aquino III leaves Ateneo de Manila University, now on its way to the Manila Memorial Park, where PNoy will be laid to rest.

"I was really shocked kasi all the time wala tayong narinig sa kanya," ayon kay Melvin Nebrida, isa sa mga siklista.

Bitbit din ni Reynaldo Reyes ang mga binebentang keychain na may retrato ng namayapang dating pangulo.

Noong pumanaw ang ina ni Aquino na si dating pangulong Corazon Aquino, isa rin siya sa mga nagtinda ng Aquino memorabilia.

“Maraming tao nu'n. Ngayon lang konti dahil pandemic. Ang mga Aquino mahal ng masa 'yan . . . Kundi lang pandemic, puno ito,” ani Reyes.

Pasado alas-11:30 umalis ang convoy ni Aquino sa Ateneo kung saan nagkaroon ng public viewing ng kaniyang urn at huling misa.

Isang water salute ang inialay ng Bureau of Fire Protection.

Firemen from the Bureau of Fire Protection and fire volunteers perform a water salute by forming a water arch along Katipunan Avenue under which the vehicle carrying the urn of Noynoy passed through.

Sa rutang dinaanan ng convoy, nagsilabasan at nag-abang ang mga nakiramay.

Suot ng karamihan ng mga nag-abang ang dilaw na damit. Nagsisigawan din, nagpapalakpakan, winawagayway ang mga ribbon, watawat ng Pilipinas at ipinapakita ang "Laban" sign na isa sa mga naging simbolo sa EDSA Revolution, ang naging daan para maluklok sa pagkapangulo si Corazon Aquino.

Filipinos along the route of the funeral convoy pay their final respects to Noynoy.

Kahit may kapansanan, hindi ito naging hadlang para kay Venerona Dumaplin para mag-abang sa pagdaan ng convoy.

"Ang iniwan niyang legacy tungkol sa edukasyon at 4Ps para sa mga nanay na mahirap,” aniya.

Ang kanyang paglaban para sa sariling atin, at ang matuwid at walang bahid ng korupsyon na paglilingkod niya sa bayan ang ilan sa mga hindi malilimutan ng mga sumusuporta kay PNoy.

"He showed us good governance and love of country. May respeto siya sa tao. Hindi siya hari o boss. Tayo ang boss niya. Nakikinig siya. We never heard kahit ano'ng masamang salita sa kanya. Ganyan ang lider na hinahanap ng tao, may paggalang," ayon sa isa sa mga nakiramay na si Rowena Alvarez.

May ilan ding nag-abang ng bandang alas-11 ng umaga pa lang sa Manila Memorial Park na huling hantungan ni Aquino, gaya ni Renalyn Villa.

Ang composer naman na si Ana Maria, isang orihinal na awit na pinamagatan niyang “Sa Daang Matuwid” ang alay.

Nang mailibing na sa PNoy, pinayagan nang makalapit sa kanyang puntod ang mga tagasuporta.