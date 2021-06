Dating Pangulong Noynoy Aquino inihatid na sa huling hantungan

Hinatid na sa kaniyang huling hantungan nitong Sabado, Hunyo 26, ang dating pangulo na si Benigno “Noynoy” Aquino III sa Manila Memorial Park. ABS-CBN News/Screenshot

MAYNILA - Hinatid na sa kaniyang huling hantungan nitong Sabado, Hunyo 26, ang dating pangulo na si Benigno “Noynoy” Aquino III sa Manila Memorial Park.

Namatay si Aquino sa edad na 61 noong Huwebes habang natutulog dahil sa renal failure secondary to diabetes, ayon sa kaniyang mga kapatid.

Unang nagkaroon ng misa na pinangunahan ni Archbishop Socrates Villegas sa Church of the Gesu sa Ateneo de Manila University kung saan nag-aral si Aquino, bago i-convoy ang kaniyang urn sa kaniyang huling himlayan sa Manila Memorial Park sa Parañaque.

Katabi ng puntod ni Aquino ang mga puntod ng kaniyang mga magulang na sina dating Senador Benigno "Ninoy" Aquino at dating Pangulong Corazon Aquino.

Di alintana ng mga tagasuporta ni Aquino ang banta ng coronavirus at nagbigay pugay sa kanya sa pagdaan ng funeral convoy sa C5 Road at SLEX. Dala nila ang mga dilaw na ribbon at mga poster ng dating pangulo. Nagkaroon din ang Bureau of Fire Protection ng water salute sa pagdaan ng funeral convoy.

Maigsi lang ang naging funeral rites para sa yumaong dating pangulo, na hinangad ng kaniyang mga kaanak para hindi makaiwas sa superspreader event na dala ng pandemya.

Agad na ipina-cremate ang mga labi ni Aquino noong Huwebes, ilang oras matapos ang pagpanaw nito, at nagkaroon ng public viewing sa Church of the Gesu noong Biyernes.

Naroon sa libing ang kaniyang mga kapatid na sina Kris Aquino, Victoria Elisa Aquino-Dee, Ballsy Aquino-Cruz, at Pinky Aquino-Abellada, maging ang ilan pang mahal sa buhay.

Nanungkulan bilang ika-15 na pangulo ng bansa si Aquino mula 2010 hanggang 2016, dala ang adbokasiya na sugpuin ang korapsyon sa kaniyang kampanyang "Daang Matuwid."

Kabilang sa mga malalaking tagumpay sa kaniyang administrasyon ay ang pag-angat ng ekonomiya, maging ang paninindigan laban sa pag-angkin ng China sa mga teritoryo ng bansa. Naging hamon naman sa kaniyang administrasyon ang hostage-taking incident sa Luneta, ang pagtugon sa krisis matapos ang bagyong Yolanda, at ang Mamasapano massacre.

Nagtakda ng period of national mourning ang sumunod sa kaniyang Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte mula Hunyo 24 hanggang Hulyo 3.

— May mga ulat nina Job Manahan, Michael Delizo at Bianca Dava, ABS-CBN News

