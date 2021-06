23 Chinese national na lumabag sa travel protocols, nameke ng RT-PCR hinuli

Kakasuhan ng paglabag sa travel protocols ang 23 Chinese national na dumating sa Ilagan City sa Isabela mula Maynila.

Hinuli ng pamahalaang lungsod ng Ilagan ang 23 Chinese nationals na lumabag sa travel protocols at gumamit ng pekeng RT-PCR result para makapunta sa lungsod ng llagan sa Isabela noong Huwebes.



Ayon kay Ricky Laggui, ng city interagency task force on COVID-19, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa pagdating ng grupo ng Chinese mula Maynila.



Bumuo ang task force ng grupong magmomonitor sa mga Chinese at nalaman nilang nasa tanggapan na sila ng Land Transportation Office Ilagan.



Hinanapan ng mga dokumento ang mga ito, pero wala silang naipakitang travel documents at kaduda-duda rin ang kanilang dalang RT-PCR test result.

“Niretoke kanilang mga RT-PCR, patient number. Nakalagay ang name ng ospital doon at vinerify namin. Lumabas na hindi nila inisyu iyon, so fake iyon . . . May 2 o 3 na in order naman iyong kanilang RT-PCR test result, pero wala rin silang other documents to prove na allowed silang pumasok dito sa Ilagan from Manila,” sabi ni Laggui.

Kabilang ang Ilagan sa mga lugar na mahigpit ang panuntunan tungkol sa pagpunta ng mga tao lalo na kung galing ng Maynila.

Bukod sa mga travel authority, health declaration o certificate, kailangan din magpresenta ng RT-PCR test result. Dapat din ay may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang mga darating na galing Maynila.

“Sa atin, ginagamit na natin iyong pinapagamit ng gobyerno na S-PaSS. Dun sa S-PaSS, naka-categorize kami as restricted LGU, ibig sabihin ay may mga requirements kami na hinihingi sa mga papasok from outside ng Isabela, so kasama na diyan ‘yong RT-PCR,” sabi ni Laggui.

Ipinagtataka rin ng city government kung bakit sa LTO Ilagan pa pumunta ang mga Chinese para lamang mag-apply ng driver’s license.

“Sa affidavit ng mga nahuli, sinabi nilang nagbabayad sila sa agency na nag-aayos sa kanila na pumunta dito at nagbayad sila ng around P35,000 bawat isa . . . Sa statement naman ng agency na pinuntahan nila, nakipag-usap na sila dati dito sa LTO Ilagan at madalian lang daw ang proseso, meron daw silang consideration na binigay,” sabi ni Laggui.

Isinailalim na sa pagsisiyasat ng Bureau of Immigration Isabela ang mga Chinese.

Sumailalim rin sila sa swab test, at negatibo naman sila sa COVID-19.

Gayunman, kinasuhan sila ng city government dahil sa paglabag ng health at travel protocols.