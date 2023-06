Isang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang buy bust operation Sabado ng hapon sa Brgy. Almanza Uno, Las Pinas City.

Matagal nang minamanmanan ng PDEA ang suspek, ayon kay Arvin Targa, Regional PIO ng PDEA.

Isang poseur-buyer ang bumili ng illigal na droga sa suspek na nagbigay ng hudyat para hulihin ang lalaki.

Kabilang sa mga narekober na ebidensiya ang isang kilong shabu, isang libong piso, boodle money, isang cellphone, isang weighing scale, lighter, 2 tooter, at isang gunting.

Ayon sa PDEA, nasa P6.8 milyon ang tinatayang halaga ng nasabat na umano'y droga.

Pumalag ang suspek sa paghuli at dumating sa puntong sinasaktan niya ang kanyang sarili, ayon kay Targa.

"More than a month na sinu-surveillance natin 'yung suspect. Nakuha natin is more or less suspected 1 kilo ng shabu. Technically medyo malaki 'yung nakuha natin sa kanya for an individual pero tinitingnan din natin 'yung anggulo na part siya ng organization," ayon sa opisyal.

Makakasuhan ang suspek ng paglabag sa Article 2 sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act.

— Ulat ni Champ de Lunas, ABS-CBN News