MAYNILA – Maituturing nang moderate risk sa COVID-19 ang limang lugar sa Metro Manila, ayon sa Department of Health (DOH) nitong Sabado.

Sa public briefing sa government television, sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergeire na tumaas ng 200 porsyento ang mga kaso sa lungsod ng Pasig, San Juan, Quezon, at Marikina, ganon din ang munisipalidad ng Pateros.

“Ang kanilang mga growth rate ay lumalampas ng 200 percent kasi nanggagaling po sa mababang numero, biglang nagkaroon ng kaso kaya tumaas po ang growth rate," ani Vergeire.

May isang lugar aniya sa rehiyon ang may higit 50 porsyento nang paggamit ng ospital, pero hindi niya na idinetalye kung ano ito.

“Ito po ‘yung isang lugar dito sa Metro Manila kung saan merong malalaking ospital, kung saan sa iba’t ibang bahagi po ng NCR nanggagaling ang pasyente, even outside of NCR," ani Vergeire.

Ayon kay Vergeire, sakaling maging moderate risk ang buong Metro Manila, ilalagay ito sa Alert Level 2 na nangangahulugang mas istrikto ang mga restriksyon sa galaw ng mga tao.

Gayunman, hindi niya nakikita ang pagtataas ng alert level sa ngayon dahil mababa pa naman aniya ang mga naia-admit sa mga ospital sa buong National Capital Region.

Ayon sa ABS-CBN Data Analytics, nasa 21.6 ang healthcare utilization rate sa NCR nitong Biyernes.