WHO nagbabala tungkol sa bagsik ng Delta variant

MAYNILA - Nagbabala ang kinatawan ng World Health Organization (WHO) sa bansa na posibleng mas malala pa ang magiging surge ng coronavirus disease (COVID-19) cases kung kakalat sa mga komunidad sa bansa ang Delta variant.

Ayon kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abeyasinghe, kinailangang taasan sa higit 800 ang bilang ng mga critical care bed noong Agosto 2020, nasa 1,200 naman ang kinailangan na idagdag noong Marso at Abril.

"It's going to be infecting people far easier and faster than we saw during the April-May surge affecting the NCR if the Delta variant starts spreading in the community," ani Abeyasinghe.

Matatandaan na naitala ang pinakamaraming kaso sa isang araw noong Abril 2 kung saan naitala ang higit 15,000 fresh cases.

Sinabi rin ni Abeyasinghe na ang mga nagdaang surge ay maiuugnay sa paglaganap ng mga variant of concern.

Nag-donate na rin ng mga nicotine patch ang WHO sa Lung Center of the Philippines at inilunsad din ang Department of Health Quitline na layong tulungan ang mga naninigarilyo na tigilan ang bisyo - sapagkat sila ang mas madaling tamaan ng mga seryosong sintomas ng COVID-19.

"In light of this, it is critically important that in view of the current pandemic that we do everything to protect the life of smokers, both active and passive smokers," ani Abeyasinghe.

Hinikayat ng WHO ang maayos na pagsunod ng minimum health standards, mas mahigpit na pagbabantay sa mga border at pagpapabakuna para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News