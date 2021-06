Power firm sa Iloilo ni-lockdown; 10 Chinese empleyado nagpositibo sa COVID-19

Isinailalim sa 14-day lockdown ang Palm Concepcion Power Corporation sa bayan ng Concepcion, Iloilo matapos magpositibo ang 10 Chinese na kawani nito sa COVID-19.

Ayon kay Concepcion Mayor Raul Banias, isinailalim sa lockdown ang PCPC simula nitong Huwebes.

Nakitaan ng sintomas ang isang Chinese na kawani noong Miyerkoles kaya kaagad na isinailalim ito sa swab test at lumabas na positibo ito sa virus.

Kaagad na nagsagawa ng contact tracing at swab testing ang lokal na pamahalaan ng Concepcion sa mga close contact nito at lumabas na may 9 pa na mga kawani ang nagpositibo sa COVID-19.

Nasa100 kawani ng PCPC ang isinailalim sa swab test nitong Biyernes.

Sa ngayon ay hinihintay pa ng lokal na pamahalaan na lumabas ang resulta ng swab test ng 100 kawani.

Dinala na sa quarantine facility ng bayan ang 5 sa mga Chinese na nagpositibo sa COVID-19 habang nasa dormitoryo naman ng PCPC ang iba pang nagpositibo.

Mahigpit naman na minomonitor ng Concepcion health office ang iba pang kawani ng planta at inabisuhan ang mga ito na mag work from home.

—Ulat ni Rolen Escaniel

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC