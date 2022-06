Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Matapos matigil ng dalawang taon dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic ay idinaos na muli ang "Wattah Wattah" festival sa pista ni San Juan sa San Juan City.

Alas-8 nang simulan ang blessing ng mga fire truck. Pagkatapos, nag-ikot na ang fire trucks para sa basaan.

Marami na ang nag-abang, maging ang mga bata na may dalang water toy gun.

Si Merlita Ervas, dumayo pa mula Rizal para makisaya. Ngayon kasi ang kaniyang kaarawan.

Tingin niya na blessing na maituturing ang mabasa sa kapistahan ni San Juan Bautista.

"Actually this is my first time at the age of 55, ngayon lang nakapunta rito talagang willingness galing sa heart," ani Ervas.

Si Clapton De Vera, dala rin at nagpabasa ang kaniyang tatlong anak at pamangkin. Bagama't aminadong may COVID-19 pandemic pa, nag-ingat naman umano sila.

"Nag-alangan pa rin pero siyempre nilalayo ko pa rin sa maraming tao para sigurado pa rin," aniya.

Mensahe naman ng Simbahan: Huwag kalimutan ang kahulugan ng Pista.

"Ang mahalaga ay ipinapahayag ang katotohanan ang tubig na sa basahan ay simbulo ng pagbibinyag ni San Juan Bautista kay hesukristo ngunit hindi yun ang pinakamahalaga, ang pinakamahalaga ay ipinahayag niya na si Jesus ang totoong Mesias," ani Rev. Msgr. Vicente Bauson, parish priset ng St. John the Baptist, Pinaglabanan parish.

Sa kabila ng dagsa ng mga tao at kawalan ng distancing, maging pagsusuot ng face mask ng ilan, kumpiyansa ang lokal na pamahalaan na hindi ito magiging dahilan ng paglaganap ng COVID-19.

"Mababa na po ang cases ng COVID-9 dito sa San Juan,bukod diyan ang San Juan po ang nangunguna sa vaccination dito sa Plipinas," ani Tourism and Cultural Affairs Officer Brian Geli.