Tambalang LoiNie handa nang pakiligin ang Dubai fans

DUBAI - Naantala man ang dating ng Kapamilya artists na sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte, matiyagang nag-abang at naghintay ang Pinoy fans sa Dubai International Airport Terminal 1.

Kilig moments agad ang hatid ng loveteam at bida sa teleseryeng Love in 40 Days. Ito ang unang pagkakataon ni Loisa na mag perform sa Dubai.

“Sobra po akong excited kasi first time ko dito sa Dubai at ngayon pa lang grabe ang salubong ng mga tao, yung mga kapamilya nating mga OFW. Sobrang babait nila, sobrang sweet, grabe yun pag we-welcome nila sa amin,” sabi ni Loisa.

Espesyal naman ang byahe na ito ni Ronnie.

“ Ako naman, second time ko at sobrang excited ako dahil kasama ko na si Loisa, dati hindi ko siya kasama, nabitbit ko na ngayon at excited na kami na makita ang mga kababayan natin,” sabi ni Ronnie.

Sulit ang paghihintay ng fans. Selfie at groupie na agad sila.

“Napatunayan niya ang kanyang pagiging "Darling ng Paranaque”, sambit ng kinikilig na si Jeffrey Parinas, isang Pinoy vlogger na sumalubong sa loveteam.

"Napaka exciting nitong araw na ito, siyempre napakasaya ko kasi nakita ko si Loisa dito sa Dubai. First time ko siyang makita, napakaganda, napaka-sexy,” sabi ni Parinas.

Hindi naman maitago ni Cora Lyn Santos ang kanyang paghanga kay Ronnie.

“Sobrang pogi ni Ronnie Alonte. First time ko siyang makita. Grabe nakakatuwa, sobrang bait, sobrang bango at sobrang pogi,” sabi ni Santos.

Bahagi ang tambalang LoiNie sa Philippine Independence Day Celebration Middle East Caravan na gaganapin sa June 25, Zabeel Hall 2, Dubai World Trade Center.

Inorganisa ang pagdiriwang na ito ng Filipino Social Club.

