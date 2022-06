Lechon party sa pagdiriwang ng panalo ng BBM-Sara tandem sa Ireland

CAVAN - Nagsimula lang sa pangako ni Max Dela Cruz na magpapa-lechon daw siya kung mananalo si BBM at Sara sa Halalan 2022.

Hindi naman nabigo si Dela Cruz nang manalo nga sina Marcos Jr. at Duterte-Carpio, kaya masaya siyang nag-sponsor ng isang “lechon party” para ipagdiwang ang kanilang tagumpay.

“I sponsored the lechon because I promised I will if BBM-Sara will win, and they did! We are all very happy,” kwento ni Max Dela Cruz, Pinoy sa Ireland.

Tubong Tacloban City si Dela Cruz. ISS employee na siya ngayon sa Cavan, Ireland. Malaki raw ang naitulong sa kanyang mga magulang ang ama ni President-elect Bongbong Marcos.

“He paid for my mother and father’s medical expenses back then when they were very sick,” kwento ni Dela Cruz.

Nagtipon-tipon ang mga Ilocano, Ilonggo, Aklanon, Waray, kasama ang ilang Batangeño mula sa healthcare at hospitality industries sa Butlersbridge Community Centre sa Cavan, Ireland upang ipagdiwang ang landslide victory ng BBM-Sara tandem.

Panalo sina Marcos Jr. at Duterte-Carpio sa UK at Ireland. Ayon sa Philippine Embassy sa London may 52.19% voter turnout noong nakaraang overseas voting sa UK at Ireland. Mula rito 16,068 ang bumoto mula sa 30,785 registered voters. Humigit kumulang na dalawang libong Pilipino sa Ireland ang rehistradong botante.

“About half of the Filipinos in Cavan support BBM-Sara,” pagtatantya ng misis ni Dela Cruz.

“Most Filipinos in Cavan are now Irish citizens and many have not re-acquired their Philippine citizenship and therefore did not register to vote,” sabi Myra Lynch, isang Ilongga carer.

Ang panalo nina BBM at Sara ay inaasahan na ni Melvin Losaria, isang Ilonggo health care assistant.

Maraming BBM supporters sa Cavan ang nagsabing nakinabang sa trabaho ang kanilang mga magulang dahil sa mga proyekto umano na sinimulan ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kanilang lugar kaya ibinoto nila si Marcos, Jr. Ang iba naman ay taga-Ilocos kaya Marcos pa rin umano sila.

“BBM is a good man and surely he can let our beloved country unite again,” dagdag ni Jade Arbo at Zeny Losaria.

“I am pure Ilocana that’s why I am for Bongbong Marcos,” sabi ni Loida Aragon, President, Cavan Filipino Community.

“I am for BBM because I grew up under the leadership of Ferdinand Marcos, Sr. and I am a scholar under his “Study Now, Pay Later” programme” sabi ni Glynes Amizona, nurse mula Kalibo.

Mga 15 pamilya ang nakilahok sa BBM-Sara lechon party noong May 21, 2022.

“I just hope that Bongbong Marcos will be better than his father. Let’s wait and see,” dagdag ni Dela Cruz.

Inaabangan ng mga Pinoy sa Cavan ang panunumpa ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30 sa Pilipinas.

