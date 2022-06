Lalaki patay sa pananaga umano ng kapatid sa La Union

Patay ang 36-anyos na lalaki matapos pagtatagain umano ng kanyang nakatatandang kapatid sa bayan ng Balaoan, La Union, Miyerkoles ng gabi.

Ayon sa hepe ng Balaoan Police na si Police Maj. Lawrence Ganuelas, nag-iinuman ang dalawa sa isang tindahan sa Brgy. Nagsabaran nang mapag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga mamanahing lupa.

Nagtalo at nagsuntukan ang magkapatid, at pagkatapos nito ay umuwi ang suspek pero sinundan umano ito ng biktima at sinigaw-sigawan sa kaniyang bahay.

Matapos umanong manghamon ang biktima ay bumalik ito sa tindahan pero dito na siya sinundan ng suspek at pinagtataga siya gamit ang itak.

Nagtamo ng sugat sa batok at leeg ang biktima na isinugod pa sa ospital, pero idineklarang dead on arrival.

Nasampahan na ng reklamong murder ang suspek na boluntaryo namang sumuko sa barangay at mga pulis. – Ulat ni Grace Alba

