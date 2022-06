Karamihan ng aktibong COVID cases mild, asymptomatic: DOH

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Umakyat na sa higit 5,500 ang active COVID-19 cases sa Pilipinas, ayon sa datos mula sa Department of Health.

Ito ay matapos makapagtala ng 716 bagong kaso na pinakamaraming daily cases mula Marso 7, ayon sa datos ng ABS-CBN News Data Analytics.

Gayunman, karamihan sa mga aktibong kaso ay mild at asymptomatic cases kaya wala pa sa 20 porsiyento ng mga kamang nakalaan para sa COVID-19 sa buong bansa ang okupado.

"Ang malaking gamechanger ngayon ay talagang yung vaccination, kasi nagkakaroon ng decoupling sa cases at sa deaths. Posibleng tumataas nga yung cases mo, pero it’s not really translating to deaths," ani ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido.

Sa ngayon, nasa 18.4 porsiyento ang okupadong COVID-19 beds, habang 14.52 porsiyento ang okupadong COVID-19 ICU beds sa buong bansa.

Nananatili pa ring mababa ang healthcare utilization rate kahit pa umakyat sa 5.2 porsiyento ang positivity rate nitong nagdaaang 7 araw.

Dahil dito, giit ni Health secretary Francisco Duque III na hindi pa naman kailangang itaas ang alert level.

"You cannot be governed just by the positivity rate. You have to look at the entirety of the metrics. So ang importante yung HCUR is not overwhelmed or overstretched or nabibilaukan yung ating facilities. Walang ganon. So we’re okay," ani Duque.

Sa pamantayan kasi ng DOH, dapat nasa 50 porsiyento hanggang 70 porsiyento ng mga kama sa ospital na nakalaan para sa COVID-19 ay okupado.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News