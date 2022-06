2 patay, 4 sugatan sa banggaan ng mga truck sa Bukidnon

Kuha ni Cocoy Medina

Dalawa ang nasawi sa banggaan ng dalawang truck sa bayan ng Sumilao, Bukidnon, Biyernes ng hapon.

Patay na nang isugod sa Sumilao Health Center ang driver ng prime mover truck na bumangga sa isang 10-wheeler truck sa Sayre Highway sa Sitio Damay, Barangay San Vicente.

Patay din ang babaeng kasama nito, habang sugatan ang isa pang lalaki na kasama rin nila.

Papunta sa Valencia City ang prime mover truck, na may mga kargang tricab units, nang mabangga ang 10-wheeler truck, na may mga kargang scrap metal at patungong Cagayan de Oro City.

Ayon kay Police SSgt. Jessie Sanico, investigator ng Sumilao Municipal Police Station, hindi nakontrol ng driver ng 10-wheeler truck ang pagpreno dahil na rin sa mabigat na karga.

Sugatang naisugod sa Bukidnon Provincial Hospital sa Malaybalay City ang driver at dalawa pang sakay ng 10-wheeler truck.—Ulat ni Maricel Butardo

