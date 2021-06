'We'll miss you forever, Noy': Aquino sisters emosyonal sa pagpanaw ng kapatid

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Sama-sama sa pagharap sa publiko ang mga kapatid na babae ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III nitong Huwebes para bigyang-pugay ang nag-iisang lalaking kapatid.

Pumanaw sa kaniyang pagtulog ang dating pangulo umaga ng Huwebes sa edad na 61 dahil sa renal disease secondary to diabetes.

"It is with profound grief we confirm that our brother died peacefully in his sleep... No words can explain how broken our hearts are and how long for us to accept the reality that he is gone," ani Pinky Aquino Abellada, na binasa ang pahayag ng buong pamilya.

Inalala ng magkakapatid kung gaano kahirap para sa kanila ang makita si Aquino na manatiling tahimik sa kabila ng mga akusasyon at kritisismo laban sa kanya.

Matapang anilang hinarap ng kanilang kapatid ang mga imbestigasyon sa Sandiganbayan, Kongreso at Senado.

"Masakit po para sa amin na tahimik niyang tinanggap ang mga batikos. Natatak sa aming magkakapatid na nu'ng sinabihan namin siyang magsalita at labanan ang mga maling haka-haka. Simple lang ang sagot niya sa amin: kaya naman niyang matulog sa gabi. Hinarap niya ang lahat ng imbestigasyon at akusasyon," ani Abellada.

Nagpasalamat sila sa mga doktor, madre, pari at iba pa na tumulong sa dating pangulo.

"Pribado po siyang tao. Bago pa man ang pandemic, labas-masok na po siya sa ospital," ani Abellada.

Pinasalamatan din ng pamilya ang mga nagmalasakit kay Aquino.

"Sa lahat ng mga totoong kaibigan niya, na walang palya siyang dinadalaw, tine-text, sinasamahan, pinoprotektahan siya, salamat po... Sa tropa niya, si Yolly na 30 years siyang inalagaan, lahat ng kasama niya sa Times street na noong pandemic bihira nag-o-off, dahil alam nilang delikado para sa kanya, salamat." sabi ni Abellada.

Sa huli, proud daw ang magkakapatid kay Aquino.

"Mission accomplished ka, Noy. Be happy now with dad and mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, Noy," ani Abellada.

—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News