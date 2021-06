Tarlac governor nakiusap na maipaglamay sa probinsiya si PNoy

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nakikiusap ang mga Tarlaceño na maiuwi kahit isang araw lang sa probinsiya ang mga labi ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III.

Gulat at pagdadalamhati ang nararamdaman ng maraming mga Tarlaceño sa biglaang pagpanaw ni Aquino.

Residente at botante si Aquino ng Barangay Central sa Tarlac City.

Nanilbihan din siya bilang congressman ng ikalawang distrito ng probinsiya ng Tarlac sa loob ng 9 na taon.

Hindi makapaniwala ang marami sa biglaan niyang pagkawala ngayong umaga.

Ang Aquino Museum na nasa pangangalaga ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, hindi pa naman talaga bukas para sa publiko pero pumasok ang mga staff ngayong araw para maghanda sakaling puntahan ng mga tao.

Sa loob ng museum, may parte kung saan makikita ang mga retrato ng panunungkulan ni Aquino bilang congressman ng Tarlac at senador ng bansa.

Samantala, papunta ng Maynila ang Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac kasama si Governor Susan Yap para makiramay sa pamilya Aquino at para tanungin na rin kung may plano bang dalhin sa Tarlac ang mga labi nito.

"Everyone would want that he’d come home even for a day and I hope that the family does grant that and give the opportunity for his friends, mga kasama here sa Tarlac na makita siya," ani Yap.

Nagkabit na rin ng yellow ribbons sa paligid ng Aquino Museum ang mga staff.

—Ulat ni Kori Quintos, ABS-CBN News