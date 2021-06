Mala-piyestang paghahain ng kandidatura bawal na: Comelec

MAYNILA — Kung dati-rati ay mala-pista ang paghahain ng kandidatura, ngayong pandemya ay ipagbabawal na ng Commission on Elections (Comelec) ang pagbibitbit ng mga tao sa pagsusumite ng certificate of candidacy (COC) ng mga nais lumahok sa halalan 2022.

Sabi ni Comelec spokesperson James Jimenez, lilimitahan nila sa 2 o 3 ang kasama ng kakandidato na papasok sa mga Comelec office para maiwasan ang mass gathering at para maging mabilis ang proseso.



Maghihigpit din aniya ang Comelec sa mga kawani ng media na magko-cover.



Maglalabas ang Comelec ng bagong mga panuntunan tungkol dito.

"Pangkaraniwan kasi kapag magpa-file sila ng certificate of candidacy, whether in Manila, 'yung sa main office natin, or du'n sa mga iba't ibang opisina sa probinsiya ay talagang nagbibitbit sila ng isang buong barangay eh ipagbabawal po natin yan," giit ni Jimenez.

Pinag-aaralan din aniya ng Comelec kung maaaring magkaroon ng online filing ng COC.

Aminado ang Comelec na inaayos pa nila ang ilang isyu dahil batay sa batas, dapat personal ang COC filing.



Gayunman, bukas aniya ang ilang mambabatas na aralin ang bagong sistema at amyendahan ang batas.