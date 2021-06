'Isang karangalan': PNoy inalala ng kaniyang dating gabinete, mga katrabaho

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Bumuhos ang pakikidalamhati ng mga nakatrabaho at naging personal ding mga kaibigan ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III matapos nitong pumanaw nitong Huwebes.

Sa isang video message, sinabi ni Vice President Leni Robredo na nagluluksa ang buong Office of the Vice President sa pagpanaw ni Aquino.

Unang inalala Robredo na saan man magpunta si Aquino, may bitbit daw itong kopya ng Konstitusyon sa kanyang bulsa.

Binigyang diin din ni Robredo ang paglaban ni Aquino sa mga problema ng lipunan, pagbuwag sa korupsiyon, at pagtindig para sa Pilipinas sa harap ng ibang bansa.

"No amount of historical distortion can change the truth: that every decision he made was oriented towards the betterment of the Filipino people," aniya.

Sinabi naman ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na ikinararangal niyang nagsilbi siya sa administrasyong Aquino.

"It was a great honor to have served as Ombudsman when he was our president and honesty, integrity and the rule of law guided our government. He was brave. He went after powerful people who did wrong. But he was fair and allowed justice to prevail even to his discredit. He was an example of decency and earned us international respect," ani Morales.

Sa panahon nina Morales at Aquino kinasuhan ng plunder sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at mga noon ay senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, at Bong Revilla.

Sinabi rin ni dating Commission on Audit commissioner Heidi Mendoza na isang karangalang maglingkod kasabay ng dating pangulo.

"Tunay na isang karangalan ang mapabilang sa inyong pamumuno. Lubhang dalisay at walang halong pag-iimbot ang iyong hangaring makapaglingkod," ani Mendoza.

Inalala rin ng kanyang gabinete ang dating pangulo at "Daang Matuwid" na polisiya ng administrasyong Aquino.

"It was difficult for us in the Cabinet because he would be counting,

asking us how we are spending the money, are you spending it fast...We make sure that this money is well spent," ani dating Education Sec. Armin Luistro.

"His instruction to us was, kung hindi mo alam say I don't know or I'll get back to you. Don't invent an answer. Parang, wag kang mambobola ng tao," ani Edwin Lacierda, dating spokesman ng Palasyo.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News