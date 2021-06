Ilang lugar sa Guagua naka-granular lockdown dahil sa COVID-19

GUAGUA, Pampanga—Isinailalim sa granular lockdown ang ilang lugar sa bayang ito kasunod ng pagsipa ng mga kaso ng coronavirus disease (COVID-19).

Idineklara ni Mayor Dante Torres ang granular lockdown sa isang sitio sa Brgy San Pedro, nasa 12 bahay sa isang housing community sa Lambac, at isang purok sa San Juan Nepomuceno.

"Napakahirap. Masakit no. Kasi kailangan balansehin mo 'yung negosyo, at saka 'yung health pero mas importante sa akin 'yung health," aniya.

Ayon sa provincial health office nitong Miyerkoles, nasa 1,162 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Guagua, kung saan 285 ang aktibong kaso habang 793 na ang gumaling.

Pumalo naman sa 84 ang bilang ng namatay sa bayan dahil sa COVID-19.

Para sa alkalde, malaking tulong na may regular at libreng antigen test tuwing Martes at Huwebes sa lahat ng may close contacts sa mga nagpositibo sa COVID-19. Pero babala ni Torres sa publiko kung hindi bababa ang kaso ng COVID-19 sa bayan ay mapipilitan siyang muling maghigpit.

"Hanggang katapusan pataas pa rin ang COVID natin, mag-aano ako sa provincial government na bababa kami sa pinakamahigpit," aniya.

Samantala, bilang precautionary measures ng lokal na pamahalaan, isinasara ang buong public market ng bayan tuwing Lunes. Layunin din ng LGU na idisinfect ang pamilihan sa araw na ito.

Nagsimula ito noong Hunyo 7 at tatagal nang 3 buwan.

Ito ang nakikitang paraan ng lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lugar lalo't puntahan ng maraming tao ang pamilihang bayan.

Inabisuhan na rin ang mga taga-Guagua na pansamantala na lang munang mamalengke sa mga karating bayan tuwing Lunes hanggang Agosto. — Ulat ni Gracie Rutao

