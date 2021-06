Ilang kaibigan, supporters ni PNoy napasugod sa Times Street para makiramay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Kaagad nagtungo sa labas ng bahay ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III sa Times Street sa Quezon City ang ilang mga tagasuporta at kaibigan nito para makiramay sa pagpanaw nito.

Dumating sa bahay pasado alas-10 ng umaga ang pamangkin ni Aquino na si Joshua, anak ni Kris.

Matatandaang malapit na malapit sa kaniyang tiyo si Joshua at minsan nang sinabing gusto niyang tumira sa Tarlac kasama ito, ani Kris noon.

Isang oras lang ang itinagal ni Joshua bago umalis kasama ang dalawang staff. Tikom ang bibig nila at hindi nagbigay ng pahayag.

May 2 dating staff din si Aquino na dumating pasado alas-12 ng tanghali at umalis na may bitbit na barong Tagalog pero hindi tiyak kung ito ang ginamit sa kaniyang paghimlay.

Nagsimula ring magdatingan ang ilang tagasuporta ng dating pangulo.

Isang rider ang naghatid ng bouquet ng bulaklak na may card mula sa Bathan family habang 2 babae na ayaw magpakilala ang nag-iwan ng dilaw na bulaklak.

Isang animal advocacy group naman na tinatawag na Angkop ang dumaan para mag-iwan ng tarpaulin na nagpapasalamat sa dating pangulo.

Naka-half-mast sa ngayon ang watawat sa bahay ni Aquino.

Pero ang isa sa mga umalala kay Aquino ay ang isang kasambahay na nagtatrabaho sa kanyang kapitbahay nang higit 20 taon na.

Simpleng tao lang umano ang dating pangulo na mabait at mahilig sa sorbetes.

"Minsan nakikita ko noong hindi pa siya president, nakatayo diyan. Binabati ako, humihingi ako ng malunggay. Sabi, sige kuha ka lang diyan. Kasi parang hindi siya senador, ambait. Parang simpleng tao lang. Ako’y isang kasambahay di ba, pero siya hindi mukhang ano, disenteng tao na mabait, marunong makitungo sa tao, sa kapwa," ani Nenette Alba.

Maayos naman ang seguridad sa Times Street.

Nagpadala ng mga tauhan ang Quezon City government at Quezon City police at sinarado na rin ang gate sa magkabilang dulo ng kalye.

Pero ang mga gustong dumaan para mag-alay ng bulaklak o kandila ay hinahayaan namang pumasok at maglakad papuntang number 25 Times Street.

Importante ang bahay na ito para sa mga Aquino dahil dito rin namalagi ang kanilang yumaong ina na si Cory bago ito pumanaw.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News