Dating Pangulo Benigno 'Noynoy' Aquino pumanaw na sa edad na 61

MAYNILA - Pumanaw na si dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III ngayong Huwebes sa edad na 61, ayon sa miyembro ng kaniyang pamilya na tumanggi munang magpakilala.

Ayon sa inisyal na impormasyon, dinala sa Capitol Medical Center sa Quezon City ang dating pangulo, na bihirang magpakita sa publiko mula nang matapos ang kaniyang termino noong 2016.

Siya ang tanging anak na lalaki nina dating Senador Benigno “Ninoy” Aquino Jr. at dating Pangulong Corazon Aquino.

Dumating sa nasabing ospital ang ilang personalidad gaya Nina dating Sen. Mar Roxas, Sen. Kiko Pangilinan, dating foreign affairs Secretary Alberto Rosario at dating Deputy Speaker Mujiv Hataman.

Hiniling muna nilang hintayin ang opisyal na pahayag ng pamilya.

Nanungkulan si Aquino bilang ika-15 na pangulo mula 2010 hanggang 2016. Nagtapos siya ng bachelor’s degree sa Economics sa Ateneo de Manila University.

Nanungkulan siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Tarlac mula 1998 hanggang 2007 at tumakbo sa pagka-senador noong Mayo 2007 elections at nanalo sa ika-6 na puwesto.

Nang manalo sa pagka-Pangulo, ini-utos niya ang mahigpit na pagbabawal sa paggamit ng “wang-wang” sa mga sasakyan.

Kabilang sa malalaking tagumpay ng administrasyon ang average annual economic growth na pumalo sa mahighit 6 porsiyento na pinakamataas simula noong dekada ’70.

Nanindigan din ang kaniyang administrasyon laban sa pag-angkin ng China sa teritoryo ng bansa na kalauna’y nauwi sa pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague sa Netherlands.

Bukod pa rito ay nagkaroon ng peace agreement ang pamahalaan sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) para sa pagtatag ng Bangsamoro government.

Kabilang naman sa mga naging dagok na ikinaharap niya noon ay ang hostage-taking incident sa Luneta, ang pagtugon sa krisis matapos ang bagyong Yolanda, at ang Mamasapano massacre.

Bumuhos ang pakikiramay mula sa iba't ibang personalidad na naging kaalyado at nakatunggali niya sa kaniyang karera sa politika.

Kabilang din sa mga nakiramay ang naging Bise Presidente ng kaniyang termino na si Jejomar Binay, at ang kapartido niyang tumatayo ngayong Bise Presidente na si Leni Robredo.

Noynoy and I may have had political differences during the last few years of his term, but that will not diminish the many years of friendship between our families.



My deepest condolences to the family. Godspeed, Pareng Noy. — Jejomar C. Binay (@JojoCBinay) June 24, 2021

Nakakadurog ng puso ang balitang wala na si PNoy. Mabuti siyang kaibigan at tapat na Pangulo. He tried to do what was right, even when it was not popular. Tahimik at walang pagod siyang nagtrabaho para makatulong sa marami. He will be missed. Nakikiramay ako sa kanyang pamilya. pic.twitter.com/mqzrPKA6dr — Leni Robredo (@lenirobredo) June 24, 2021

Maging si Sen. Imee Marcos, na mula sa pamilyang itinuturing na kalaban ng mga Aquino simula noong panahon ng kanilang mga ama, ay nagpaabot ng kaniyang pakikiramay.

"I will always treasure the memories of our long years together as freshmen legislators and members of a tiny opposition. For beyond politics and much public acrimony, I knew Noynoy the kind & simple soul. He will be deeply missed," ani Marcos sa isang pahayag.

Nakidalamhati rin si Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga naulila ni Aquino. Maaalala aniya ang dating Presidente sa kaniyang serbisyo sa bayan.

